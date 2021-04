Xiaomi Mi 11 Ultra भारत में 23 अप्रैल को होगा लॉन्च, मिलेंगे 50MP+48MP+48MP के कैमरे

Xiaomi अपने सबसे दमदार स्मार्टफोन Mi 11 Ultra भारत में जल्द लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन को पिछले दिनों ही चीन में लॉन्च किया गया है। इसे भारत में 23 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से फोन के लॉन्च डेट की घोषणा की है। यह कंपनी के Mi 11 सीरीज का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन है। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल डिस्प्ले, 12GB तक RAM और 50MP कैमरा मिलता है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, Qualcomm Snapdragon 888 SoC और 12GB तक RAM वाले Xiaomi Mi 11 Pro से उठा पर्दा, जानें बड़ी बातें

चीन में लॉन्च हुए इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें 6.81 का 120Hz 2K AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन के डिस्प्ले में HDR10+ Dolby Vision का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए इस फोन में Corning Gorilla Glass Victus की कोटिंग दी गई है। Mi 11 Ultra 12GB तक RAM, 512GB तक स्टोरेज और Qualcomm Snapdragon 888 SoC के साथ आता है। इसमें 5000mAh बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। Also Read - 50MP + 48MP + 48MP का ट्रिपल कैमरा, 5000mAh बैटरी और दो Display वाला Xiaomi Mi 11 Ultra, जानिए खास बातें

All-Mighty Camera setup 📷

All-Mighty Performance ✌

All-Mighty Displays 📱

All-Mighty Build 😍

All-Mighty Power 💪 Also Read - Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro और Mi 11 Lite हुए लॉन्च, मिलते हैं दमदार फीचर्स

on The Only #SuperPhone – https://t.co/nZvuM8atx1

Unveiling on 23.04.2021.#Mi11Ultra pic.twitter.com/CV0aPITCU8

— Mi India (@XiaomiIndia) April 1, 2021