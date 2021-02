Xiaomi Mi 11 Launched: ग्लोबल मार्केट में शाओमी के धांसू स्मार्टफोन Mi 11 की एंट्री, जानें खूबियां

Xiaomi ने आज अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 11 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी इस स्मार्टफोन को होम मार्केट चीन में पहले ही दिसंबर 2020 में लॉन्च कर चुकी है। ऐसे में Mi 11 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पहले मालूम हैं। चीन की तरह ही ग्लोबल मार्केट में शाओमी का यह स्मार्टफोन Snapdragon 888 चिपसेट, 2K डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। शाओमी इस साल के दूसरे क्वार्टर में Mi 11 सीरीज के दूसरे स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। यहां हम आपको शाओमी के इस स्मार्टफोन की ग्लोबल मार्केट में कीमत (Mi 11 price) और स्पेसिफिकेन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Xiaomi लेकर आ सकता है 3D स्मार्टफोन, जानें क्या होंगी खूबियां

Xiaomi Mi 11 Price

Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में Mi 11 स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 749 यूरो (करीब 65 हजार रुपये) में लॉन्च किया है। इस फोन का दूसरा वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 799 यूरो (करीब 70 हजार रुपये) है। शाओमी ने इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी है।

Xiaomi Mi 11 Specifications

Xiaomi Mi 11 स्मार्टफोन में 6.81 इंच AMOLED 2K क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले का रेजलूशन 515 PIP और रिफ्रेश रेट 120Hz है। Xiaomi Mi 11 स्मार्टफोन को क्वालकॉम के फ्लैगशिप Snapdragon 888 चिपसेट के साथ पेश किया है। Mi 11 स्मार्टफोन Android 11 पर बेस्ड कंपनी के कस्टम यूआई MIUI 12.5 पर रन करता है।

कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Mi 11 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस फोन में 108MP का प्राइमेरी कैमरा दिया है, जो OIS (Optical Image Stabilisation) सपोर्ट के साथ आता है। रियर कैमरा सेटअप में 13 MP का वाइड एंगल लेंस के साथ 5MP का मैक्रो सेंसर दिया है। सेल्फी के लिए इस फोन में पंच होल कैमरा दिया गया है, जिसमें मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है।

Mi 11 स्मार्टफोन में 4600mAh की बैटरी दी गई है, जो 55 W फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। शाओमी के इस स्मार्टफोन में 50W वायरलेस चार्चिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग के साथ पेश किया गया है। शाओमी के इस स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्केनर और NFC सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। इस फोन में स्टीरियो स्पीकर दिए हैं जिन्हें Harmon/Kardon ने ट्यून किया है।