शाओमी Mi Air Purifier 2 की कीमत में हुई कटौती, जानें नई कीमत

शाओमी ने पिछले साल भारतीय बाजार में अपना Mi Air Purifier 2 लॉन्च किया था जो Air Purifier की लिस्ट में शाओमी का अब तक का सबसे नया मॉडल है। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य देश में बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को कुछ हद तक राहत देना था। वहीं, दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए कंपनी ने अपने purifier की कीमत में कटौती की है।

कंपनी ने Air Purifier 2 की कीमत में अब 1,000 रुपए की कटौती की है, जिसके बाद इसकी कीमत 8,999 रुपए रह जाती है। कम कीमत के साथ यह प्रोडेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजन और Mi.Com पर सेल के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने Mi Air Purifier 2 को 999 रुपए में पेश किया था। वहीं, अगर बात करें Air Purifier बिजनेस की तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 तक Air Purifier के बाजार में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

Mi fans! #TheSmartWayToBreathe is now also a smart way to save money. Mi Air Purifier 2 now costs just ₹8,999! Get yours now and breathe easy! https://t.co/sl2mVoyrBy pic.twitter.com/xwKDjtz0gt

— Mi India (@XiaomiIndia) November 8, 2017