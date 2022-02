Full Screen Display वाले Xiaomi Mi MIX 2 स्मार्टफोन की आज दूसरी सेल

जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज से लगभग 7 दिन पहले Xiaomi Mi MIX 2 स्मार्टफोन पहली बार सेल के लिए आया था। और महज कुछ ही समय में यह स्मार्टफोन सोल्ड आउट हो गया था। और आज एक बार फिर से यह स्मार्टफोन mi.com और Flipkart के माध्यम से सेल के लिए आने वाला है। आज दूसरी बार है जब भारत में इस स्मार्टफोन को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि स्मार्टफोन अपनी शानदार डिसप्ले के लिए ज्यादा प्रसिद्द हुआ है। इसमें एक फुल स्क्रीन डिसप्ले दिया गया है। साथ ही अगर इसकी कीमत की चर्चा करें तो आप इसे Rs. 35,999 की कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

गौरतलब हो कि अपनी पहली सेल में यह स्मार्टफोन महज 3 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गया था और इस बारे में जानकारी देने के लिए मनु कुमार जैन ने एक ट्विट किया था। मनु जैन ने इस बात का खुलासा किया कि फ्लिपकार्ट और mi.com पर लगभग 1 लाख लोगों ने इस फोन को लेकर इंटरस्ट दिखाया है। शाओमी ने Mi MIX 2 को 35,999 रुपए में लॉन्च किया था। शाओमी Mi MIX 2 को पिछले महीने चीन में पूरे 5 वेरिएंट के साथ पेश किया गया था। इसमें 6GB रैम और लिमिटेड एडिशन को 8GB रैम और सेरामिक यूनिबॉडी बिल्ड शामिल था। यह डिवाइस कंपनी द्वारा पहले पेश किए गए Mi MIX का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे भारत में लॉन्च नहीं किया गया था।

#MiMIX2: next sale on Oct 24 across https://t.co/lzFXOcGyGQ & @Flipkart. It’ll be available across all offline partners from early Nov (2/2)

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) October 17, 2017