शाओमी Mi VR Play 2, पावर बैंक और मी ईयरफोन सेल के लिए हुए उपलब्ध

शाओमी द्वारा आज पहली बार आॅफिशियल वेब स्टोर के माध्यम से सभी मी एक्सेसरीज सेल के लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें यूजर्स कंपनी के वीआर हेडसेट, पावरबैंक और मी ईयरफोन को खरीद सकते हैं। यह सेल आज दोपहर 12 बजे से मी इंडिया वेबसाइट पर शुरू होगी।

कंपनी द्वारा आॅफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आज आयोजित की जाने वाली मी एक्सेसरीज सेल की जानकारी दी गई। जिसमें एक इमेज में Mi VR Play 2, मी पावर बैक प्रो और Mi Noise Cancelling ईयरफोन शामिल हैं।

Coming your way tomorrow is the all new Mi VR Play 2, Mi Power Bank Pro & Mi Noise Cancelling Earphones Type-C. Sale starts at noon. pic.twitter.com/VzL7VSaKum — Mi India (@XiaomiIndia) October 24, 2017

शाओमी Mi VR Play 2 कंपनी का सेकेंड जेनरेशन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। जिसमें पहले की अधिक बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। इसमें एक नए तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया है। जो कि इसे ज्यादा कम्फ़र्टेबल और इस्तेमाल में आसानी से उपयोगी बनाता है। यह पिछले डिवाइस से काफी हल्का है। इसके साथ ही कुलिंग के लिए शाओमी ने इसमें कुछ अद्रश्य छिद्र भी किये हैं। इसके अलावा नेविगेशन के लिए डिवाइस में एक बटन भी दिया गया है जो हेडसेट के टॉप में स्थित है। शाओमी Mi VR Play 2 की कीमत 1,299 रुपए है। जबकि पिछले डिवाइस की कीमत 999 रुपए थी।

वहीं नए मी पावर बैंक में 10,000एमएएच बैटरी की क्षमता दी गई है और इसकी कीमत 1,500 रुपए है। इसकी खासियत है कि इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा है और इसका आकार 12.58mm है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह पावर बैंक एक समय में दो डिवाइस को चार्ज करने में सक्षम नहीं है।

वहीं ट्विटर पर दी गई जानकारी के अनुसार आज मी एक्सेसरीज में उपलब्ध होने वाला अंतिम डिवाइस Mi Noise Cancelling ईयरफोन है जो कि पहली बार सेल के लिए आएगा। यह डिवाइस टाइप सी पर आधारित है और कंपनी के आने वाले उन सभी नए स्मार्टफोन को सपोर्ट करता है जिसमें स्टैंडर्ड 3.5mm जैक नहीं है। इसकी कीमत 2,999 3पए है।