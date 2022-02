शाओमी Redmi 4A आज 12 बजे सेल के लिए होगा उपलब्ध, यहां जानें ऑफर्स

शाओमी Redmi 4A स्मार्टफोन एक बार फिर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी अपने इस सेमार्टफोन को अमेजन इंडिया के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आप Mi.com के माध्यम से इस फोन के लिए प्री-ऑर्डर भी कर सकते है। Redmi 4A 2जीबी और 3जीबी वाले वेरिएंट की कीमम क्रमश: 5,999 रुपए और 6,999 रुपए हैं। यह स्मार्टफोन गोल्ड और ग्रे कलर में उपलब्ध होगा। Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरा, 12 5G बैंड सपोर्ट वाले Xiaomi 11 Lite NE पर बंपर डील, 21950 रुपये बचाने का मौका

अमेजन इंडिया पर Redmi 4A स्मार्टफोन के साथ जियो यूजर्स को 30जीबी तक डाटा 4जी की स्पीड में दिया जा सकता है। साथ ही Redmi 4A की खरीदारी के दौरान के अमेजन किंडल बुक्स के लिए 200 रुपए का क्रेडिट ऑफर मिलेगा। Mi केस 349 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 599 रुपए के साथ यूजर्स Mi हेडफोन भी खरीद सकते हैं। Mi.com के माध्यम से प्री-ऑर्डर करने पर भी कस्टमर्स को 499 रुपए में डैमेज प्रोटेक्शन प्लान दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स को 12 महीने के लिए फ्री हंगामा म्यूजिक सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

शाओमी Redmi 4A के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

शाओमी Redmi 4A में 5-इंच का आईपीएस (720×1280 पिक्सल) डिसप्ले है। साथ ही यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 425 चिपसेट प्रोसेसर पर कार्य करता है। Redmi 4A दो वेरिएंट में उपलब्ध है। पहले वेरिएंट में 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 3जीबी रैम और 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128जीबी तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

शाओमी Redmi 4A एंड्राइड 6.0 मार्शमैलो पर आधारित है। फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 13-मेगापिक्सल का रीयर कैमरा दिय गया है। जबकि, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इस स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए फोन में 4,100एमएएच क्षमता की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि फोन को एक बार चार्ज करने के बाद यह 18 दिन स्टैंड बाए टाइम देगी। साथ ही दो दिन तक इसकी बैटरी चलेगी। वहीं, शाओमी Redmi 4 एंड्राइड मार्शमैलो के साथ कंपनी के MIUI 8.2 पर आधारित है। वहीं, इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है।

