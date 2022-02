इस नए प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है शाओमी का ये स्मार्टफोन

शाओमी अपने अगले दो नए स्मार्टफोन शाओमी Redmi 5 और Redmi 5 Plus को चीन में 7 दिसंबर को लॉन्च कर सकती है। इस बात की जानकारी हाल ही में चीन की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट Weibo पर एक पोस्ट द्वारा सामने आई थी। साथ ही इस पोस्ट में ‘फुल स्क्रीन’ डिसप्ले के बारे में बताया गया था। माना जा रहा है कि शाओमी Redmi 5 और Redmi 5 Plus को 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिसप्ले के साथ पेश कर सकती है। वहीं, एक बार फिर से इन स्मार्टफोन के बारे में जानकारी सामने आई है। इस बार इन स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में जानकारी सामने आई है। Also Read - शाओमी Redmi 5 को मिली एंड्रॉइड 8.1 ओरियो बेस्ड स्टेबल MIUI 10 अपडेट

वहीं, TENAA पर Redmi 5 स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग में इस स्मार्टफोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी सामने आई है। शाओमी के इस स्मार्टफोन में 5.7-इंच का (720x 1440 पिक्सल) एचडी+ 18:9 डिसप्ले होगा। शाओमी Redmi 5 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 450 का इस्तेमाल किया जा रहा है। Also Read - Xiaomi ने Redmi 5 और Mi 5s के लिए MIUI 10 8.11.8 beta को ओरियो में किया अपडेट

माना जा रहा है कि स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में पेश किया जा सकता है। पहले वेरिएंट में 2जीबी रैम के साथ 16जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी जा सकती है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी जा सकती है। जबकि, तीसरे वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज के तौर पर दी जा सकती है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128जीबी तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,200एमएएच की बैटरी दी जा सकती है।

फोटोग्राफी के लिए 8-मेगापिक्सल या 12-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। स्मार्टफोन को एंड्राइड 7.1.2 नौगट के साथ पेश किया जा सकता है।

बता दें कि हाल ही में Weibo पर Redmi 5 और Redmi 5 Plus के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, फोन की लॉन्च डेट और 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले डिसप्ले का पता चला है। जबकि, TENAA पर MDE1 और MDT1 लिस्टिंग से एक जैसे स्मार्टफोन होने का पता चलता है।

जबकि, पहले आए लीक के अनुसार, Redmi 5 Plus में स्नैपड्रैगन 625 या स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 4,000एमएएच की बैटरी दी जा सकती है।

