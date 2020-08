Redmi 9 भारत में 4 August को होगा लॉन्च, ये होंगे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Redmi 9 Prime को भारत में 4 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यह शाओमी (Xiaomi) का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन होगा। Amazon पर इस स्मार्टफोन का लेडिंग पेज पहले से ही लाइव हो गया है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी अपने इस फोन को अमेजन इंडिया के जरिए ही बेचेगी। इस बात की पुष्टि हो गई है कि कंपनी अपने इस फोन को Prime Day sale में 6 और 7 अगस्त को बिक्री के लिए पेश करेगी। हम आपको यहां Redmi 9 Prime से संबंधित सभी जानकारी दे रहे हैं। Also Read - रेडमी 9 के साथ लॉन्च होगा Redmi 9A स्मार्टफोन, जानिए क्या होगा खास

