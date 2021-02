Xiaomi Redmi Note 10 Series भारत में मार्च में होगी लॉन्च, जानें खास बातें

Xiaomi Redmi Note 10 Series india launch detail: Xiaomi ने अपकमिंग Redmi Note 10 सीरीज स्मार्टफोन्स के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। शाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट कर बताया कि Redmi Note 10 सीरीज को भारत में मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। मनु कुमार ने इस ट्वीट के साथ शॉर्ट वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लगता है कि शाओमी का यह फोन हाई-रिफ्रेश रेट और कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन हो सकता है। Also Read - Xiaomi Redmi K40 Pro और Redmi K40 के डिजाइन लीक, जानें क्या होगा खास

Redmi Note 10 सीरीज को लेकर कंपनी का कहना है कि यह यूजर्स को अब तक का सबसे स्मूद एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। शाओमी की Redmi Note 10 सीरीज कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए Redmi Note 9 लाइनअप का सक्सेसर होगा। लीक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शाओमी इस सीरीज में दो स्मार्टफोन- Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro लॉन्च कर सकती है।

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀

Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁

I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021