Xiaomi Redmi Note 10S का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी ने भारत में इस फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। Redmi Note 10S को ग्लोबल मार्केट में मार्च में Redmi Note 10 5G के साथ लॉन्च किया गया था। Redmi Note 10 Series के इस स्मार्टफोन में 6.43-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और 48MP कैमरा जैसी खूबियां हैं।

रेडमी नोट 10एस को भारत में 13 मई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा। Redmi India ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। Redmi Note 10S launch event की लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर की जाएगी।

Get ready for the most #Savage #RedmiNote of 'em all! #SavagePerformance meets #StunningCamera with the all-new #RedmiNote10S. ⚡

Join us as we unveil this new BEAST at a special #LaunchFromHome event on 13th May, at 12 noon! 🏡 https://t.co/BqpLaWtdUa

— Redmi India – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) May 3, 2021