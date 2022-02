शाओमी Redmi Note 4 कीमत में कंपनी ने की भारी कटौती, अब मिल रहा है महज...

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने अपने सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन Redmi Note 4 की कीमत में कटौती की है। इस कटौती के बाद तीनों वेरिएंट को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। शाओमी ने इस साल की शुरुआत में ही बाजार में Redmi Note 4 को पेश किया था। इस फोन को 2जीबी रैम+32जीबी स्टोरेज, 3जीबी रैम+32जीबी स्टोरेज और 4जीबी रैम+64जीबी स्टोरेज के साथ पेश किया गया था। Also Read - Realme कर रहा अपने पहले 150W फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन पर काम, चंद मिनटों में हो जाएगा चार्ज

कंपनी ने इस फोन की कीमत में 1,000 रुपए की कटौती की है। यह कटौती दो वेरिएंट पर कीहै और उपभोक्ता फ्लिपकार्ट और mi.com से इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। इस बात की जानकारी शाओमी इंडिया हैड मनु कुमार जैन ने ट्विट कर दी। Redmi Note 4 के 3GB रैम वेरिएंट अब 9,999 रुपए में उपलब्ध है। वहीं, इसकी असली कीमत 10,999 रुपए है। इसके अलावा 4GB रैम वेरिएंट को 11,999 रुपए में खरीद सकते हैं। जबकि इसकी असली कीमत 12,999 रुपए है।

Exciting news Mi Fans:

We are announcing a permanent price drop of ₹ 1,000 on India’s #1 selling smartphone: #RedmiNote4. 4GB + 64GB variant now at ₹ 11,999!

Head to https://t.co/lzFXOcGyGQ and @Flipkart now! RT if you are excited. pic.twitter.com/Y4qZ2Z5kri

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 13, 2017