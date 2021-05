Xiaomi Redmi Note 8 2021 हुआ टीज, इन दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

Xiaomi Redmi Note 8 2021 जल्द लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को टीज किया है। Redmi Note 8 के 25 मिलियन (2.5 करोड़) यूनिट सेल होने पर कंपनी ने इस फोन के बारे में टीज किया है। पिछले दिनों ही इस बजट स्मार्टफोन के बारे में जानकारी सामने आई थी। 2019 में लॉन्च हुआ Redmi Note 8 कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन में से एक है। Also Read - Tecno Spark 7 Pro भारत में 25 मई को होगा लॉन्च, कम दाम में मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Redmi Note 8 2021 Edition को पिछले सप्ताह सर्टिफिकेशन साइट्स और पर लिस्ट किया गया था। सर्टिफिकेशन साइट पर यह फोन मॉडल नंबर M1908C3JGG के नाम से देखा गया है।

The #RedmiNote8 has now sold 25M+ units globally!

As we celebrate this milestone, we're thrilled to introduce you to the #ThePerformanceAllStar – the #RedmiNote8 2021. Stay tuned!

— Xiaomi (@Xiaomi) May 20, 2021