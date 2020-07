Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के 8GB Ram+128GB स्टोरेज वेरिएंट की पहली सेल 29 जुलाई को Amazon पर

Xiaomi (शाओमी) का मिडरेंज स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro Max का 8GB Ram + 128GB storage वेरिएंट 29 जुलाई यानी बुधवार को पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसकी जानकारी खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी है। इस फोन को 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे Amazon India और Mi.com से खरीदा जा सकता है। हम आपको यहां इस स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - शाओमी के 8MP कैमरा, 16GB स्टोरेज और 3000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदें सिर्फ 2999 रुपये में

📢 Third time is always the charm! 3️⃣rd #NoteWorthy announcement of the day! Also Read - MIUI 12 का अपडेट अगस्त तक इन शाओमी स्मार्टफोन को मिलेगा, देखिए लिस्ट

🤩 8GB + 128GB variant of #RedmiNote9ProMax goes on sale for the 1️⃣st time this Wednesday!

📸 #64MP Quad Camera

🎮 SD 720G

🔋 5020mAh battery

🛰️ ISRO’s NavIC built-in 🇮🇳

RT this MAXciting news! 🔄 pic.twitter.com/0a3yKbR9R8

— Redmi India – #RedmiNote9 is Here! (@RedmiIndia) July 27, 2020