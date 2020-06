48MP कैमरा, 5,020mAh बैटरी के साथ Redmi Note 9 Pro दोपहर 12 बजे Amazon पर सेल के लिए आएगा

xiaomi Redmi Note 9 Pro sale today 12PM via Amazon, mi.com: Redmi Note 9 Pro आज एक बार फिर दोपहर 12 बजे Amazon and Mi.com पर सेल के लिए आएगा। इस फोन की यूएसपी इसमें दिया गया 48 मेगापिक्सल क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है। साथ ही फोन में 5,020mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन को तीन कलर ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। इसमें ओरोरा ब्लू, ग्लेशियर वाइट और इंटरस्टीलर ब्लैक कलर ऑप्शन शामिल हैं। हम आपको यहां इस स्मार्टफोन की प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - शाओमी के दो 'रहस्यमयी' स्मार्टफोन हुए लिस्ट, क्या रेडमी नोट 10 सीरीज का होंगे हिस्सा

Redmi Note 9 Pro Price in india and sale offers

Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन को भारत में दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इस स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये है। इसके साथ ही इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है। Xiaomi Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर की बात करें तो एयरटेल यूजर्स को 298 रुपये और 398 रुपये वाले पैक पर कंपनी डबल डाटा बेनिफिट ऑफर कर रही है। Also Read - Redmi Note 9: इस तारीख को लॉन्च होंगे नए रेडमी स्मार्टफोन, मिलेंगे चार रियर कैमरे और दमदार फीचर

Redmi Note 9 Pro Specifications

Xiaomi Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में भी 6.67-इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और रेडमी नोट 9 प्रो दोनों स्मार्टफोन एक जैसे ही है। दोनों का कैमरा सेटअप अलग-अलग है। Redmi Note 9 Pro में दिए कैमरा सेटअप का प्राइमेरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। क्वार्ड कैमरा सेटअप के अन्य तीन कैमरा सेंसर – 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है।

इस फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो होल पंच डिजाइन के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 5020mAh की बैटरी दी है जो कि 18 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ आता है।

Features Xiaomi Redmi Note 9 Pro Price 13999 Chipset Qualcomm Snapdragon 720G OS Android v10 Display Bezel-less display with punch-hole display, IPS LCD-6.67 inches (16.94 cm)-1080 x 2400 pixels Internal Memory 4GB + 64GB Rear Camera 48 MP Primary Camera 8 MP, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera 5 MP Camera 2 MP, Depth Camera Front Camera 16 MP Primary Camera Battery 5020 mAh

