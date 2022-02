अमेजन इंडिया पर आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होंगे शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite

शाओमी ने भारत में पिछले हफ्ते Redmi Y सीरीज को पेश किया था। इस सीरीज में कंपनी ने अपना ‘best selfie smartphone’ Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite लॉन्च किया है। वहीं, आज पहली बार भारत में यह दोनों ही स्मार्टफोन सेल के लिए उपलब्ध होंगे। शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite आज दोपहर 12 बजे अमेजन इंडिया और Mi.com के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही इन स्मार्टफोन को ऑफलाइन स्टोर्स जैसे रिलायंस डिजिटल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read - 8GB RAM, 64MP कैमरा, 12 5G बैंड सपोर्ट वाले Xiaomi 11 Lite NE पर बंपर डील, 21950 रुपये बचाने का मौका

शाओमी Redmi Y1 दो वेरिएंट में पेश किया गया था। इसके पहले वेरिएंट में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है, जिसकी कीमत 8,999 रुपए है। वहीं, दूसरे वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है, जो कि 10,999 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि, शाओमी Redmi Y1 Lite की कीमत 6,999 रुपए है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 33W चार्जिंग वाले Redmi Note 11T 5G को खरीदने का मौका, Amazon और Mi.com पर मिल रहा Discount

शाओमी Redmi Y1 और Y1 Lite स्मार्टफोन गोल्ड और ग्रे कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। शाओमी द्वारा इन स्मार्टफोन की खरीदारी पर आइडिया सेलुलर यूजर्स को स्पेशल ऑफर दे रही है। डिवाइस की खरीदारी के दौरान आपको 280जीबी 4जी डाटा दिएगा। यह ऑफर नए आ​इडिया सेलुलर यूजर्स के लिए ही वैध है। वहीं, दूसरी तरफ Mi.com accidental और liquid डेमेज ऑफर के साथ Mi प्रोटेक्ट ऑफर कर रहा है, जो कि 499 रुपए से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही यूजर्स को 12 महीने के लिए हंगामा का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

शाओमी Redmi Y1 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

शाओमी Redmi Y1 Lite में 5.5-इंच का एचडी डिसप्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन दो मैमोरी ऑप्शन में उपलब्ध है। जिसमें एक वेरिएंट में 3जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल मैमोरी और दूसरे वेरिएंट में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल मैमोरी दी गई है। इसके अलावा एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मौजूद है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर पर कार्य करता है। इसे भी देखें: ओला ने माइक्रोसाफ्ट के साथ हाथ मिलाया

फोटोग्राफी के लिए शाओमी Redmi Y1 में 16-मेगापिक्सल ​फ्रंट और 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शन के तौर पर इसमें डुअल सिम सपोर्ट, 4जीब एलटीई के साथ वोएलटीई सपोर्ट, ब्लूटूथ और वाईफाई दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 7.0 नौगट के साथ MIUI 9 पर आधारित है और इसमें पावर बैकअप के लिए 3,080एमएएच की बैटरी दी गई है।

शाओमी Redmi Y1 Lite के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 5.5-इंच का एचडी डिसप्ले दिया गया है। साथ ही डिसप्ले के टॉप पर गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया गया है। शाओमी Redmi Y1 Lite स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 425 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस स्मार्टफोन में 2जीबी रैम के साथ 32जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 128जीबी तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। इसे भी देखें: आरकॉम अपनी डीटीएच इकाई वीकॉन मीडिया एण्ड टेलीविजन को बेचेगी

शाओमी Redmi Y1 Lite में फोटोग्राफी के लिए 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा के साथ PDFA भी दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि f/2.0 अपर्चर के साथ है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,080एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही कंपनी का दावा है कि 35 घंटों का कॉल टाइम और 11 दिनों का स्टैंड बाय भी दिया जाएगा।

कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल-सिम, 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 b/g/n, ब्लूटूथ 4.2, जीपीएस/GLONASS, 3.5एमएम ऑडियो जैक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट शामिल हैं। Redmi Y1 Lite स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर आधारित MIUI 8 पर चलेगा। वहीं, कंपनी ने वादा किया है कि जल्द ही MIUI 9 स्टेबल वर्जन को इस फोन में अपडेट कर दिया जाएगा। इसे भी देखें: ‘कथक क्वीन’ सितारा देवी को गूगल ने डूडल बनाकर दिया सम्मान

