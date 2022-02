शाओमी 2 नवंबर को भारत में लॉन्च करेगा नई स्मार्टफोन सीरीज

शाओमी द्वारा पिछले दिनों भारत में Mi MIX 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। वहीं अब कंपनी भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। जिसके लिए कंपनी द्वारा आॅफिशियल तौर पर जानकारी दी गई है। कंपनी नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए 2 नवंबर का इवेंट का आयोजन करने जा रही है जिसके लिए मीडिया इनवाइट भेजे जाने शुरू हो गए हैं। Also Read - Xiaomi 12X के लॉन्च से पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स और कीमत, इन शानदार फीचर्स से लैस होगा फोन

शाओमी द्वारा 2 नवंबर का लॉन्च इवेंट आयोजित किया जा रहा है जिसकी लिए मीडिया भेजे जा रहे हैं। कंपनी द्वारा भेजे गए इनवाइट में किसी भी स्मार्टफोन के नाम का खुलासा नहीं किया गया। किंतु इनवाइट में लिखा हुआ ​है ‘A New Series Is Coming’। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाओमी भारत में स्मार्टफोन की नई सीरीज लॉन्च करेगी। इसे भी देखें: अगर आपको भी फ्री में मिल जाए Samsung Galaxy Note 8 तो कैसा हो? Also Read - 5G सपोर्ट, 64MP कैमरा और Snapdragon 778G SoC के साथ लॉन्च हुआ Xiaomi 11 Youth Vitality Edition, जानें खास बातें

हालांकि भेजे गए इनवाइट में फास्ट बैटरी का लोगो दिया गया है जिससे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी द्वारा 2 नवंबर को भारत में लॉन्च होने वाली नई स्मार्टफोन सीरीज में फास्ट या डैश चार्ज 3.0 का उपयोग किया जा सकता है।

Brace yourself, the best selfie smartphone is coming soon! A brand new series 🤗

RT if you are excited!#YourBestSelfie pic.twitter.com/YSysiqoosE

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) October 26, 2017