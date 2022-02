Xiaomi ने इस साल की तीसरी तिमाही में शिप किए 9.2 मिलियन स्मार्टफोन

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि उसने एक महीने में 4 मिलियन स्मार्टफोन सेल किए हैं। वहीं, एक बार फिर कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार फोन शिप करने में कंपनी ने जो नंबर हासिल किए हैं वह देखने लायक हैं। शाओमी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस साल भारत में तीसरी तिमाही में कंपनी ने 9.2 मिलियन स्मार्टफोन को शिप किया है। Also Read - Realme कर रहा अपने पहले 150W फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन पर काम, चंद मिनटों में हो जाएगा चार्ज

इस बात की जानकारी शाओमी इंडिया हैड मनु कुमार जैन ने ट्विट कर दी है। इसके साथ ही मनु ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें शिपमेंट का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। अपने ऑफिशियल ट्विटर पर किए गए ट्विट में उन्होंने कहा कि हमने साल 2014 में 1,00,000 यूनिट को पहले क्वार्टर में सेल किया था। इसके बाद साल 2015 की तीसरी तिमाही में 1 मिलियन, साल 2016 की तीसरी तिमाही में 3 मिलियन और अब पहले बार साल 2017 की तीसरी तिमाही में 9 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन शिप किए गए हैं।

Happy to share that @XiaomiIndia shipped 9.2 Mn smartphones in Q3 2017.

We started with a humble beginning of selling 100K/quarter in 2014, crossed the 1M mark in Q3 ’15, 3M in Q3 ’16 and now for the 1st time – 9M in Q3 ’17.

This is all because of YOU! #NoMiWithoutYou (1/3) pic.twitter.com/SxdUlFmIja

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 13, 2017