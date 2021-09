Xiaomi ने चुपके से भारतीय बाजार में बजट फोन Redmi 9 Activ को पेश किया है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल कल यानि 24 सितंबर को Amazon India पर आयोजित की जाएगी। Redmi India के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फोन के सेल और स्टोरेज कन्फिग्यूरेशन के बारे में जानकारी शेयर की गई है। इस फोन के सभी फीचर्स Redmi 9 की तरह ही हैं यानि कंपनी ने Redmi 9 को रीब्रांड किया है। फोन में HD+ डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसके अलावा कंपनी जल्द ही Redmi 9A के नए वेरिएंट को भी भारत में पेश करने जा रही है। Also Read - Redmi 9 Activ और Redmi 9A Sport हुए स्पॉट, जल्द हो सकते हैं भारत में लॉन्च

Redmi India के ट्वीट के मुताबिक, Redmi 9 Activ को Amazon India, Mi.com और Mi Home Store पर कल यानि 24 सितंबर को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन- 4GB RAM + 64GB और 6GB RAM + 128GB में खरीदा जा सकेगा। इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो यह फोन कार्बन ब्लैक, कोरल ग्रीन और मैटलिक पर्पल के साथ आएगा। Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP + 2MP कैमरा और 4GB RAM वाले Redmi 9 पर बंपर डील, मिल रहा 9000 रुपये तक का Exchange Offer

Activ-ely seeking opportunities to amaze you!😍

𝐈𝐍𝐓𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐈𝐍𝐆 📢#Redmi9Activ 🔥 Also Read - Xiaomi के इन 6 Redmi Smartphones की कीमत एक बार फिर बढ़ी, जानें पूरी डिटेल्स

Using your phone should always be fun and never a hassle! 🎊

Bringing #MoreRAMActivFun into your life.

Activ-ating the coolest SALE sequence in 24 hours⬇️

🛒https://t.co/cwYEXdVQIo pic.twitter.com/P1ULg1V13o

— Redmi India – #DiwaliWithMi (@RedmiIndia) September 23, 2021