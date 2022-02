शाओमी ने पिछले महीने 4 मिलियन स्मार्टफोन सेल किए: मनु कुमार जैन

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने इस बात की घोषणा की है कि उसने एक महीने में 4 मिलियन स्मार्टफोन सेल किए हैं। इस बात की घोषणा शाओमी इंडिया के हैड मनु कुमार जैन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

मनु कुमार जैन ने अपने पोस्ट में कहा कि कंपनी ने दिवाली फेस्टिव सेल के दौरान 4 मिलियन स्मार्टफोन सेल किए हैं। पिछले महीने 20 सितंबर को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे और अमेजन ग्रेट इंडिया सेल के दौरान इस उपलब्धि हासिल की है। यह सेल 19 अक्टूबर तक चली थी। मनु जैन ने अपने पोस्ट में यह बात भी कही है कि इन नंबर्स में ऑफलाइन पार्टनर द्वारा सेल किए गए फोन भी शामिल हैं। इसे भी देखें: गूगल ने शुरू की Pixel 2 में साउंड समस्या की जांच

Only brand to sell >4 Mn smartphones within a month 🙏 #1 brand on @Flipkart #1 brand on @amazonIN 1+ Mn products sold on Mi. com (2/2) pic.twitter.com/IyMRo3DybQ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) October 25, 2017

आंकड़ों को तोड़ते हुए, मनु ने बताया कि जब वह फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया पर लीडींग स्मार्टफोन ब्रांड थे तो उन्होंने mi.com पर सीजन के दौरान 10 लाख से अधिक उत्पादों को बेचने में कामयाबी हासिल की।

बिक्री के दौरान शाओमी ने घोषणा की थी कि उन्होंने पिछले साल फेस्टिव सेल के दौरान पिछले साल 18 दिनों में दस लाख स्मार्टफोन्स बेचने का अपना रिकॉर्ड पार कर लिया था। कंपनी ने प्रति मिनट 300 से अधिक स्मार्टफोन बेचे थे इसी तरह, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के दौरान Redmi Note 4 सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन था, जो कुल बिक्री संख्या में काफी योगदान देता है। आईडीसी के मुताबिक शाओमी Redmi Note 4 लगातार तीन क्वार्टरों के लिए भारत का टॉप-सेलिंग स्मार्टफोन रहा है।

बता दें कि इससे पहले कंपनी ने घोषणा की थी कि उन्होंने छह महीनों में Redmi Note 4 के 5 मिलियन यूनिट को सेल्ड किया है। इसके अलावा शाओमी Redmi 4A की पहली फ्लैश सेल में महज 4 मिनट 2,50,000 यूनिट सेल हुए थे। इस साल की शुरुआत में शाओमी ने कहा था कि उसका लक्ष्य भारत में Redmi Note 4 के 7 मिलियन यूनिट सेल करना है।

