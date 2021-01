Xiaomi ने Amazon Sale में बेचे 15 लाख स्मार्टफोन, इस सस्ते 5G फोन की हुई बंपर बिक्री

Xiaomi India ने बताया कि हाल ही में खत्म हुए Amazon Great में उसने Mi और के 1.5 मिलियन (15 लाख) यूनिट्स बेचे हैं। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट में कंपनी ने सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन के बारे में भी बताया है। पिछले महीने लॉन्च हुआ Power और की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। Also Read - 64MP कैमरा, 6GB RAM और 4300mAh की बैटरी वाला Realme 6, सिर्फ 721 रुपये की EMI पर Flipkart Sale में खरीदें

पर बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। पांच दिन तक चले इस सेल में Redmi 9 Power के अलावा और Redmi 9 की भी ज्यादा बिक्री हुई है। ये तीनों ही स्मार्टफोन 10 हजार रुपये की कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन रहे हैं। कंपनी के हाल ही में लॉन्च हुआ Mi 10i सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन रहा है। Also Read - Samsung Galaxy A52, Galaxy A72 Price leaked : लॉन्च से पहले कीमत आई सामने

108MP कैमरे और प्रोसेसर के साथ आने वाले Mi 1oi की शुरुआती कीमत 20,999 रुपये है। फोन 6GG + 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। फोन के + 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ ही आता है। फोन के टॉप मॉडल क कीमत 23,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। Also Read - 48MP कैमरा, 6GB RAM और 65W फास्ट चार्जिंग वाला Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन Flipkart Sale में ₹673 EMI पर खरीदें

