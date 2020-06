Xiaomi MIUI 12 स्टेबल अपडेट Mi 10 Pro, Mi 10 समेत 13 स्मार्टफोन के लिए जारी, जानें डिटेल्स

शाओमी (Xiaomi) ने अपने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 12 को अप्रैल में पेश किया था। अभी तक कंपनी इसके बीटा अपडेट को चीन में अपने कई स्मार्टफोन और ग्लोबल स्मार्टफोन के लिए जारी कर चुका है। हाल में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इसका स्टेबल अपडेट को Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 10 Youth, Redmi K30 5G और Redmi K30 Pro Zoom के लिए रोलआउट कर दिया गया है। अब खबर है कि शाओमी MIUI 12 स्टेबल अपडेट को चीन में कुछ और स्मार्टफोन को दे रही है।

28 जून से कंपनी इन स्टेबल अपडेट को 13 अलग-अलग स्मार्टफोन के लिए दे रही है। इनमें Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro Exclusive Edition, Redmi K20 Pro, and the Redmi K20 जैसे स्मार्टफोन शामिल है।

यूजर्स मैनुअली भी इस सेटिंग को देख सकते हैं। आप Settings> My Device> About phone में जाकर अपडेट को चेक कर सकते हैं।MIUI 12 स्मार्टफोन में कई नए अपडेट को लेकर आती है। ऑफिशियल Mi ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने MIUI 12 डेलवपमेंट में प्राइवेसी प्रोटेक्शन पर मुख्य फोकस किया है। नए वर्जन में यूजर्स यह देख सकते हैं कि कोई एप वास्तविक समय में किन परमीशन का इस्तेमाल कर रहा है। नए वर्जन के एप परमीशन सेक्शन में "एप्लिकेशन का उपयोग करते समय" और "नोटीफाई" का ऑप्शन मिलता है।

Xiaomi ने MIUI 12 में नया कंट्रोल सेंटर जोड़ा है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि यूजर्स के साथ तस्वीरें साझा करते समय स्थान की जानकारी और मेटाडेटा को हटाया जा सकता है। यूजर्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर में परमीशन एक्सेस इंडीकेटर के जरिए देख सकता है जब कोई एप किसी परमीशन का इस्तेमाल करता है। दूसरे फीचर्स की बात की जाएं तो कंपनी ने नए वर्जन में मल्टी टास्किंग में भी सुधार किया है। इसमें आपको फुल स्क्रीन जेस्चर के साथ न्यू फ्लोटिंग विंडो मिलती है जो एप का क्विक एक्सेस दिलवाने में मदद करती है।