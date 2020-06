ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन 64MP क्वार्ड कैमरा और 4000mAh बैटरी के साथ हुआ लॉन्च

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ZTE ने मार्च महीने में Snapdragon 765G चिपसेट के साथ ZTE Axon 11 5G स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किया था। अब कंपनी इस स्मार्टफोन का एक 4G वेरिएंट ZTE Axon 11 4G लेकर आई हैं। कंपनी ने इससे पहले ZTE Axon 11 सीरीज का एक स्मार्टफोन मीडियाटेक के Dimensity 800 चिपसेट के साथ ZTE Axon 11 SE 5G के नाम से लॉन्च किया है। यह कंपनी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है। यहां हम आपको लेटेस्ट ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Realme Narzo 10A स्मार्टफोन की सेल आज, मिलेंगे कई ऑफर्स

ZTE Axon 11 4G specifications

ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन में कंपनी ने 6.47-इंच की AMOLED डिस्प्ले कर्वड डिस्प्ले दी है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले का रेज्यूलेशन 1080 x 2340 पिक्सल और आस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 है। इस फोन में सेल्फी कैमरा के लिए नॉच दी गई है। इस फोन का फ्रंट कैमरा सेंसर 20-मेगापिक्सल का है। इसके साथ ही इस फोन में कंपनी ने इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर दिया है।

ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन के बैक मेंं कंपनी ने क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप दिया है। यह कैमरा सेटअप स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल में दिया है। ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा सेंसर 64-मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है।

ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन में कंपनी ने Helio P70 चिपसेट दिया है। इसके साथ ही बैटरी की बात करें तो ZTE Axon 11 4G में कंपनी ने 4,000mAh की बैटरी दी है, जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है। ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 10 पर बेस्ड MiFavor 10 पर रन करता है।

ZTE Axon 11 5G और ZTE Axon 11 4G स्मार्टफोन में अंतर की बात करें तो ZTE Axon 11 5G स्मार्टफोन मीडिया टेक और क्वालकॉम के 5G चिपसेट के साथ आते हैं वहीं 4G स्मार्टफोन मीडिया टेक के P70 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। फिलहाल कंपनी ने इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर जानकारी शेयर नहीं की है।