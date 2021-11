JioPhone Next स्मार्टफोन के लॉन्च हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। Google और Reliance की साझेदारी में बने दुनिया के इस सबसे सस्ते स्मार्टफोन को चुनौती देने के लिए चीनी कंपनी ZTE ने Blade L9 को पेश किया है। इस फोन को फिलहाल मैक्सिको में पेश किया गया है। एंट्री लेवल बजट फोन के तौर पर पेश हुए इस फोन में 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है। फोन Android 11 Go Edition पर काम करता है। इस बजट फोन में मोटे बेजल्स दिए गए हैं। साथ ही, इसके बैक में रेक्टेंगुलर रियर कैमरा मॉड्यूल मिलता है। फोन के दाहिनी ओर पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं। Also Read - ZTE Blade X1 Launched : 48MP कैमरे वाला एक और सस्ता 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानें फीचर्स

ZTE Blade L9 की कीमत

साल की शुरुआत में ZTE ने Blade A31 के नाम से बजट स्मार्टफोन पेश किया था। इस फोन को रूस में लॉन्च किया गया था, जो Android 11 (Go Edition) ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें कंपनी ने Unisoc SOC का इस्तेमाल किया है। साथ ही, यह 8MP के रियर कैमरे के साथ आता है। ZTE Blade L9 को मैक्सिको में ब्लू और ग्रे कलर में पेश किया गया है। इसकी कीमत MXN 1,699 (लगभग 6,100 रुपये) है।

इस बजट फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 5 इंच का WVGA डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले का रेजलूशन 480×960 पिक्सल है। फोन के डिस्प्ले का आसपेक्ट रेश्यो 18:9 है। इस फोन में Unisoc SC7731e क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। फोन में 1GB RAM और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है।

फीचर्स

ZTE Blade L9 स्मार्टफोन के बैक में 8MP का रियर कैमरा मिलता है, जिससे बोकेह मोड में तस्वीर क्लिक की जा सकती है। सेल्फी के लिए फोन में 5MP का कैमरा मिलता है। फोन में 5,000mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही, इसमें इंटेलिजेंट पावर सेविंग मोड फीचर दिया गया है, जो डिवाइस की हाई एनर्जी कंजम्प्शन को कम करता है। फोन में माइक्रो USB पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए मिलता है। साथ ही, यह 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है।