Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन जल्द हो सकते हैं भारत में लॉन्च

एंट्री लेवल के दो स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद Realme भारत में जल्द ही मिड रेंज के नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने भारत में अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन को ऑफिशियली टीज किया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले भारत में Realme C12 और C15 दो स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब कंपनी Realme 7 सीरीज को लॉन्च करने पर काम कर रही है। Also Read - Realme 7i हुआ IECEE सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट, बजट रेंज में जबरदस्त फीचर्स के साथ होगा लॉन्च

Realme के सीईओ माधव सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपकमिंग रियलमी स्मार्टफोन को टीज किया है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में अपकमिंग स्मार्टफोन का नाम रिवील नहीं किया है लेकिन उन्होंने Realme 7 सीरीज को लॉन्च करने का हिंट दिया है। Realme 7 को भारत में लॉन्च करने का हिंट उनके #BuildingTheFaster हैशटैग से मिलता है। Also Read - Realme Narzo 10A की सेल आज, ट्रिपल कैमरा और दमदार बैटरी से है लैस

फिलहाल Realme 7 सीरीज स्मार्टफोन की फोटो और स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आए हैं। कुछ लीक रिपोर्टस में दावा किया जा रहा है कि रियलमी भारत में Realme 7 सीरीज और Realme 7X सीरीज दोनों को एक साथ लॉन्च कर सकती है। लेकिन माधव सेठ ने फिलहाल Realme 7 सीरीज के इंडिया लॉन्च को कंफर्म कर दिया है। Also Read - Samsung, Realme, Nokia अगले कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे ये धमाकेदार स्मार्टफोन्स

I can see that you guys were missing me from the past couple of launch events. Well, I was busy making 2 new smartphones for you, and I have to make them Super Good! #BuildingTheFaster7 https://t.co/EYup6Woazw pic.twitter.com/L7ZBJ6XTGh

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) August 20, 2020