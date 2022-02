12 जून से शुरू होने वाले सबसे बड़े गेमिंग इवेंट में इन 10 गेम्स की हो सकती है घोषणा

E3 2018 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक E3 के शुरू होने से पहले ही गेमिंग कंपनियों ने E3 में होने वाले अपने गेम्स की घोषणाओं के टीजर और पोस्टर टीज करने शुरू कर दिए हैं। हमनें एेसे 15 गेम्स की लिस्ट निकाली है जिनकी E3 2018 में लॉन्च होने की उम्मीद है। Also Read - BGMI में आ रहा है Spider-Man: No Way Home क्रॉसओवर इवेंट, गेम ने दी झलक

हां आपने सही पढ़ा, गेमर्स के बीच बहुत मशहूर और उनके चहेते गेम Last of Us के अगले पार्ट पर काम चल रहा है, और हम इस बार इसको E3 में देखने के लिए तैयार हैं। Last of Us ने अपनी आकर्षक स्टोरी लाइन से गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था। The Last of Us को रिलीज हुए पूरे पांच साल हो गए हैं और अब इसके पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो, इस बार स्टोरी का थीम आखिरी बार के मुकाबले के बिलकुल विपरीत हो सकती है।

Super Smash Bros

काफी समय से फैंस निंटेंडो से एक नए सुपर स्मैश ब्रॉस गेम को लाने की मांग कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि निंटेंडो ने उनकी मांग को सुन भी लिया है। कंपनी ने नए सुपर स्मैश ब्रदर्स के लिए एक टीजर रिलीज किया है, और हमें पूरा यकीन है कि हम निंटेंडो के इवेंट के दौरान इस गेम को देख सकते हैं।

Battlefield V

बैटलफील्ड, कॉल अॉफ ड्यूटी सीरीज का काफी लंबे समय से प्रतिस्पर्धी रहा है। बैटलफील्ड 5 इस साल 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है, और हमें E3 में इस गेम के बारे में कुछ और डिटेल्स या कुछ गेमप्ले फुटेज देखने को मिल सकती है। बैटलफील्ड 5 को विश्व युद्ध 2 की थीम के साथ लाया जा रहा है, और इसमें कई मोड होंगे। डाइस इस बार गेम में महिला नायक का किरदार भी पेश कर रहा है।

Call of Duty: Black Ops 4

कॉल अॉफ ड्यूटी का ब्लैक ओप्स 4 भी गेमिंग की दुनिया में आने को तैयार है, और इस बार यह बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। बदलाव से हमारा मतलब है कि डेवलपर्स ने सिंगल प्लेयर मोड को हटा के गेम को पूरी तरह से मल्टीप्लेयर बना दिया है और इसमें एक बैटल रोयाल मोड के साथ-साथ जोम्बी में भी शामिल किया गया है।

Gears of War 5

हम Gear of War की घोषणा के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीदें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट E3 में कुछ इस गेम को लेकर कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा। उम्मीद है कि अगले गेम में मार्कस फेनिक्स के बेटे जेडी फेनिक्स को हीरो के रूप में पेश किया जा सकता है।

Spider-Man

स्पाइडर-मैन मार्वल के सबसे सफल कॉमिक बुक पात्रों में से एक है, और इसके ऊपर कई सफल फिल्में और गेम्स भी देखे गए हैं। हम इस बार E3 में इसके ऊपर एक और जबरदस्त गेम की घोषणा के लिए तैयार हैं। कंपनी ने इसका ट्रेलर पहले से ही रिलीज कर दिया है जो कि बहुत ही जबरदस्त दिखता है।

Halo 6

हेलो उन सीरीज में से एक है जो अपने ही कुछ हिट और मिस गेम्स में कही खो सा गया है। कई लोगों का मानना ​​है कि हेलो 4 उनकी उम्मीदों पर टिक नहीं पाया, लेकिन हेलो 5: गार्जिअन ने बहुत से गेमर्स को हेलो 4 से मिली निराशा से बाहर निकाल दिया था, और अब आप E3 में हेलो के अगले वर्जन को देख सकते हैं।

Shadow of the Tomb Raider

शैडो अॉफ द टॉम्ब रेडर अपनी सीरीज में तीसरा गेम है, जहां लारा क्रॉफ्ट को एक आर्काइलॉजिस्ट से अधिक एक योद्धा दिखाया गया है। गेम में इस बार लारा क्रॉफ्ट लैटिन अमेरिका के जंगलों में एक माया सभ्यता के अवशेषों का पता लगाने निकली है।

Fallout 76

बेथेस्दा ने इस गेम को टीज करके गेमिंग की दुनिया में सबको हैरान कर दिया है। अफवाहों के मुताबिक, इस बार बेथेस्दा ने इस गेम में DayZ की थीम को फॉलो किया है, और इसे मल्टीप्लेयर भी बनाया गया है।

Assassin’s Creed: Odyssey

जैसे ही Assassin’s Creed फ्रेंचाइजी गेमिंग की दुनिया में फीका पड़ने लगा था, यूबीसॉफ्ट ने पिछले साल Assassin’s Creed: Origins की रिलीज के साथ चीजों को संभाल लिया था। अब फ्रेंचाइजी E3 में इसका अगला पार्ट Assassin’s Creed: Odyssey लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Assassin’s Creed: Odyssey की कहानी प्राचीन ग्रीस के ऊपर बेस्ड है।