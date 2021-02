कहीं आपने भी तो नहीं बनाए हैं ये कॉमन पासवर्ड, सेकेंड्स में हो जाते हैं हैक

100 most common passwords: NordPass ने पिछले साल के सबसे खराब पासवर्ड (worst password) की लिस्ट जारी की है। ‘worst passwords of 2020’ की लिस्ट में 100 ऐसे कॉमन (common) पासवर्ड शामिल हैं, जिन्हें हैकर्स आसानी से क्रैक (crack) कर सकते हैं। Nordpass ने इस पासवर्ड लिस्ट के साथ यह भी जानकारी शेयर की है कि इन्हें कितनी बार इस्तेमाल किया गया है और कितनी बार हैकर्स ने इन्हें क्रैक(crack) किया है। Also Read - सावधान! ये हैं 2020 में सबसे कमजोर पासवर्स, एक पल में ID हो सकती है हैक

दरअसल, हम किसी अकाउंट का पासवर्ड बनाते समय खास तौर पर वह पासवर्ड चुनते हैं जो आसानी से याद रह सके। ऐसे में हैकर्स के लिए भी इन्हें हैक करना आसान होता है। क्योंकि इस तरह के पासवर्ड कॉमन होते हैं और आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं। अगर, आपने भी इन 100 कॉमन पासवर्ड में से कोई पासवर्ड बनाया है तो उसे तुरंत बदल लें नहीं तो आपकी निजी जानकारियां हैकर्स के हाथ लग सकती हैं।

देखें पूरी लिस्ट

123456: इस पासवर्ड को 25,43,285 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,35,97,311 बार हैकर्स ने क्रैक किया है। Also Read - पासवर्ड में करते हैं 123456 का इस्तेमाल, तो खतरे में है प्राइवेसी

123456789: इस पासवर्ड को 78,70,694 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,61,435 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

password: इस पासवर्ड को 3,60,467 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 37,59,315 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

12345678: इस पासवर्ड को 3,22,187 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 29,44,615 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

111111: इस पासवर्ड को 2,30,507 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 31,24,368 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123123: इस पासवर्ड को 1,89,327 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 22,38,694 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

12345: इस पासवर्ड को 1,88,268 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 23,89,787 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1234567890: इस पासवर्ड को 1,71,724 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 22,64,884 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1234567: इस पासवर्ड को 1,65,909 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 25,16,606 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

qwerty: इस पासवर्ड को 1,56,765 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 39,46,737 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

abc123: इस पासवर्ड को 1,56,765 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 39,46,737 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

000000: इस पासवर्ड को 1,22,982 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 19,59,780 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1234: इस पासवर्ड को 1,12,297 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 12,96,186 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

iloveyou: इस पासवर्ड को 1,06,327 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 16,45,337 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

password1: इस पासवर्ड को 87,556 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 24,18,984 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123: इस पासवर्ड को 84,438 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 10,42,952 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123321: इस पासवर्ड को 73,506 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,28,060 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

654321: इस पासवर्ड को 69,148 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,53,549 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

qwertyuiop: इस पासवर्ड को 69,148 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,53,549 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123456a: इस पासवर्ड को 57,472 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,80,190 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

a123456: इस पासवर्ड को 55,548 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 6,84,476 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

66666: इस पासवर्ड को 53,146 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 8,89,482 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

asdfghkl: इस पासवर्ड को 52,961 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,47,528 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

987654321: इस पासवर्ड को 50,097 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,99,177 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

zxcvbnm: इस पासवर्ड को 46,952 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,92,416 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

112233: इस पासवर्ड को 46,450 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,43,303 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

20100728: इस पासवर्ड को 44,916 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,468 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123123123: इस पासवर्ड को 42,781 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,05,507 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

princess: इस पासवर्ड को 42,230 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 4,89,024 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123abc: इस पासवर्ड को 40,431 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 6,48,551 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123qwe: इस पासवर्ड को 40,203 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 7,26,928 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

sunshine: इस पासवर्ड को 39,456 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 4,18,052 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

121212: इस पासवर्ड को 39,342 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 7,41,345 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

dragon: इस पासवर्ड को 39,011 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,84,209 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1q2w3e4r: इस पासवर्ड को 38,865 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 6,58,945 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

159753: इस पासवर्ड को 38,028 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 4,42,018 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123456798: इस पासवर्ड को 37,280 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 78,70,694 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

pokemon: इस पासवर्ड को 37,197 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,42,154 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

qwerty123: इस पासवर्ड को 35,827 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 6,24,152 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

monkey: इस पासवर्ड को 34,124 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 9,92,381 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1qaz2wsx: इस पासवर्ड को 33,819 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 7,75,475 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

abcd1234: इस पासवर्ड को 33,179 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,58,842 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

aaaaaa: इस पासवर्ड को 31,179 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,58,842 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

soccer: इस पासवर्ड को 31,805 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,14,004 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123654: इस पासवर्ड को 31,649 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,69,852 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

12345678910: इस पासवर्ड को 31,097 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 1,67,550 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

shadow: इस पासवर्ड को 30,751 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,48,409 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

102030: इस पासवर्ड को 30,664 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,37,904 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

11111111: इस पासवर्ड को 30,336 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,57,376 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

asdfg: इस पासवर्ड को 30,281 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,73,547 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

147258369: इस पासवर्ड को 29,432 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,42,324 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

qazwsx: इस पासवर्ड को 29,192 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,10,424 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

qwe123: इस पासवर्ड को 28,926 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 6,42,523 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

football: इस पासवर्ड को 28,496 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 4,34,784 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

baseball: इस पासवर्ड को 28,278 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,26,058 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1q2w3e4r5t: इस पासवर्ड को 28,092 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 11,99,289 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

asdasd: इस पासवर्ड को 26,837 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,81,210 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

222222: इस पासवर्ड को 26,836 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,84,874 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

asd123: इस पासवर्ड को 26,310 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,16,743 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

555555: इस पासवर्ड को 26,187 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,58,726 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

a123456789: इस पासवर्ड को 26,051 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 1,67,344 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

888888: इस पासवर्ड को 25,736 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,47,798 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

7777777: इस पासवर्ड को 25,634 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 6,33,437 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

fuckyou: इस पासवर्ड को 25,618 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,57,507 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1234qwer: इस पासवर्ड को 25,598 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 4,19,377 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

superman: इस पासवर्ड को 25,557 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,43,392 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

147258: इस पासवर्ड को 24,643 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,07,272 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

99999: इस पासवर्ड को 24,534 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,60,129 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

159357: इस पासवर्ड को 24,359 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,44,867 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

love123: इस पासवर्ड को 23,758 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,36,212 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

tigger: इस पासवर्ड को 23,706 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,49,469 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

purple: इस पासवर्ड को 23,214 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,31,133 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

samantha: इस पासवर्ड को 23,168 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,18,728 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

charlie: इस पासवर्ड को 23,157 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,15,953 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

babygirl: इस पासवर्ड को 23,139 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,44,615 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

88888888: इस पासवर्ड को 22,984 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,04,420 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

jordan23: इस पासवर्ड को 22,711 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,33,759 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

789456123: इस पासवर्ड को 22,592 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,89,398 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

jordan: इस पासवर्ड को 22,449 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,05,014 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

anhyeuem: इस पासवर्ड को 22,265 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 47,486 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

killer: इस पासवर्ड को 22,242 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,22,975 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

1q2w3e: इस पासवर्ड को 22,906 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,13,929 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

lol123: इस पासवर्ड को 21,881 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 1,88,087 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

qwerty1: इस पासवर्ड को 21,610 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 5,86,071 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

789456: इस पासवर्ड को 21,589 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,93,902 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

naruto: इस पासवर्ड को 21,458 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,50,894 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

master: इस पासवर्ड को 21,445 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,18,868 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

maggie: इस पासवर्ड को 21,366 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,14,719 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

computer: इस पासवर्ड को 21,330 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 4,14,719 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

hannah: इस पासवर्ड को 21,277 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,24,785 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

123456789a: इस पासवर्ड को 21,110 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,20,341 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

password123: इस पासवर्ड को 20,835 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 1,23,063 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

hunter: इस पासवर्ड को 20,815 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,49,360 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

cookie: इस पासवर्ड को 20,065 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 1,93,597 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

hello: इस पासवर्ड को 19,998 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,55,676 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

blink182: इस पासवर्ड को 19,956 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,95,502 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

love: इस पासवर्ड को 19,723 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 3,49,712 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।

987654: इस पासवर्ड को 19,544 लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसे 2,74,671 बार हैकर्स ने क्रैक किया है।