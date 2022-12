30 years of First SMS: 3 दिसंबर 1992 को दुनिया का पहला SMS भेजा गया था। आज SMS के 30 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 30 सालों से SMS (Short Message Service) के जरिए करोड़ों यूजर्स ने कम्युनिकेट किया है। हालांकि, सोशल मीडिया और WhatsApp जैसे इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के आने के बाद से लोग SMS का इस्तेमाल कम करने लगे हैं। आजकल केवल फीचर फोन यूजर्स ही SMS के जरिए मैसेज भेजते हैं। समार्टफोन यूजर्स न के बराबर SMS का इस्तेमाल करते हैं। आइए, जानते हैं SMS से जुड़ी कुछ अनकही बातें.. Also Read - Google ने 'सुरीले' अंदाज में भेजा संदेश, Apple से कहा- iPhone पर शुरू करो यह 'फीचर'

पहला SMS किसने भेजा?

दुनिया का पहला SMS एक Vodafone के इंजीनियर ने भेजा था, जिसमें "Merry Christmas" लिखा था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, वोडाफोन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नील पापवर्थ (Neil Papworth) ने 3 दिसंबर 1992 को अपने फर्म के बॉस रिचर्ड जार्विस को यह मैसेज भेजा था। हालांकि, जार्विस उस समय किसी क्रिसमस पार्टी में थे, जिसकी वजह से उन्होंने नील को उस SMS का रिप्लाई नहीं किया था।

नील ने इस टेक्नोलॉजी के टेस्ट करने के लिए अपने बॉस को Merry Christmas का मैसेज भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक, जार्विस के पास उस समय नया Orbital 901 फोन था, जिसका वजन 2.1 किलोग्राम था। वोडाफोन के मुताबिक, नील को 1992 में शायद यह अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी यह टेक्नोलॉजी आगे चलकर इतनी लोकप्रिय हो जाएगी।

आज के डिजिटल युग में SMS के जरिए अब इमोजी भी भेजे जाने लगे हैं। यही नहीं, गूगल ने SMS के लिए एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी रोल आउट करनी शुरू कर दी है।

160 कैरेक्टर्स लिमिट

शुरुआती दिनों में एक SMS की कैरेक्टर लिमिट 160 की थी। हालांकि, SMS का कॉन्सेप्ट 1980 के दशक में ही आया था। हालांकि, इसे कमर्शियली इस्तेमाल करने में 10 साल का समय लग गया। वोडाफोन के मुताबिक, फोन यूजर्स हर साल अरबों SMS भेजते हैं। साल 2010 में “texting” टर्म को डिक्शनरी में जगह मिली, जिसका मतलब है SMS के जरिए मैसेज भेजना।

1992 के बाद 2010 के शुरुआती साल में SMS काफी लोकप्रिय हो गया था। किसी त्योहार, खास तौर पर नए साल के मौके पर टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क SMS की वजह से ठप्प पड़ जाता था। आज 4G/5G के जमाने में स्मार्टफोन के जरिए एनक्रिप्टेस मैसेज भेजे जाते हैं, जिनकी वजह से मोबाइल नेटवर्क पर असर नहीं पड़ता है।