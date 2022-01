5G की वजह से रद्द हुई कई फ्लाइट, जानें क्यों मचा है हो-हल्ला?

5G Deployment on US Airports: आज से अमेरिका के एयरपोर्ट पर 5G नेटवर्क कम्युनिकेशन रोल आउट किया जाएगा, जिसकी वजह से एयर इंडिया (Air India) ने अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट रद्द की है। इस बात की जानकारी विमानन कंपनी (Air India) ने ट्वीट के जरिए दी है। अमेरिकी एयरपोर्ट के आस-पास 5G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की वजह से दुनियाभर के लाखों यात्री प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के 40 बड़े एयरपोर्ट से दुनियाभर में 15 हजार से ज्यादा यात्री और कार्गो शिप का संचालन होता है। Also Read - Vivo Y55 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, MediaTek Dimensity 700 SoC के साथ मिलेगा 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Air India ने अपने ट्वीट में कहा, "5G डिप्लॉयमेंट की वजह से भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट, एयरक्राफ्ट की टाइप के हिसाब से 19 जनवरी 2022 से बदला या रद्द किया जा रहा है। इसके बारे जल्द ही अपडेट जारी किया जाएगा।" अगले ट्वीट में विमानन कंपनी ने बताया कि फ्लाइट AI101/102 DEL/JFK/DEL, AI173/174 DEL/SFO/DEL, AI127/126 DEL/ORD/DEL और AI191/144 BOM/EWR/BOM को ऑपरेट नहीं किया जाएगा।

#FlyAI: Due to deployment of the 5G communications in USA,we will not be able to operate the following flights of 19th Jan'22:

AI101/102 DEL/JFK/DEL

AI173/174 DEL/SFO/DEL

AI127/126 DEL/ORD/DEL

AI191/144 BOM/EWR/BOM

Please standby for further updates.https://t.co/Cue4oHChwx

— Air India (@airindiain) January 18, 2022