5G in India: भारत में 5G सर्विस जल्द शुरू होने वाली है। पिछले महीने 26 जुलाई से शुरू हुई स्पेक्ट्रम की नीलामी इस महीने 1 अगस्त तक चली। तीनो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Airtel, Jio और Vi के अलावा Adani Group ने भी इसमें हिस्सा लिया था। स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 12 अगस्त को नेटवर्क अलोकेशन किया जाएगा। इस दौरान Airtel और Reliance Jio ने अगस्त में 5G सर्विस रोल आउट करने के संकेत दिए हैं। दोनों कंपनियां इस महीने से 5G नेटवर्क डिप्लॉय करना शुरू कर सकती हैं। Also Read - Har Ghar Tiranga: How to Pin Indian Flag Virtually, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 'हर घर तिरंगा' वेबसाइट पर झंडे के साथ ऐसे अपलोड करें सेल्फी

सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, अगले महीने पीएम मोदी देश में 5G सर्विस ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं। The Hindu BusinessLine की रिपोर्ट के मुताबिक, 29 सितंबर को आयोजित होने वाले India Mobile Congress (IMC) 2022 में पीएम नरेन्द्र मोदी 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने इस बात की जानकारी शेयर की है। Also Read - 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का असर, Jio - Airtel - Vi बढ़ा सकते हैं 4G रिचार्ज प्लान रेट

5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद केन्द्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि देश में अक्टूबर से 5G सर्विस मिलने लगेगी। हालांकि, पहले भी कई रिपोर्ट आए थे, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि 15 अगस्त से भारत में 5G सर्विस रोल आउट होगी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। Also Read - BSNL भी 5G की रेस में शामिल, अगले साल पेश करेगा देश में 5G नेटवर्क

Airtel ने पिछले दिनों कंफर्म किया था कि टेलीकॉम कंपनी ने देश में 5G नेटवर्क रोल आउट करने के लिए Samsung, Nokia और Ericssion के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी अगस्त से नेक्स्ट जेनरेशन टेलीकॉम सर्विस डिप्लॉय करना शुरू करेगी।

5G के मौजूदा एयरवेव्स (Airwaves)

रिलायंस जियो ने 5G सर्विस रोल आउट करने के लिए नीलामी में कुल 24,740 MHz (700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 3300 MHz और 26 GHz) के एयरवेव खरीदे हैं। वहीं, भारती एयरटेल इंफोकॉम लिमिटेड ने कुल 19,867 MHz (900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3300 MHz और 26 GHz) एयरवेव खरीदे हैं। जबकि, वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड ने कुल 6,228 MHz (1800 MHz, 2100 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz और 26 GHz) और अडानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड ने कुल 400 MHz (26 GHz) के एयरवेव खरीदे हैं।