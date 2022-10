भारत में 5G स्पीड ने छुआ 809Mbps का आंकड़ा, Jio ने दी Airtel को मात

Ookla की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में टेस्ट नेटवर्क पर औसत 5G डाउनलोड स्पीड 500Mbps तक पहुंच गई है। खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में Airtel ने 197.98Mbps की स्पीड हासिल की है और Jio ने 598.58Mbps की स्पीड हासिल की है। Also Read - Jio vs Airtel Vs Vi: 1.5GB डेटा वाले किफायती रिचार्ज प्लान्स, Unlimited Calling के साथ मिलते हैं ये Benefits

Ookla के विश्लेषण से पता चलता है कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स 1 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने से पहले अपने-अपने नेटवर्क को टेस्ट कर रहे थे। इस टेस्ट में 5G डाउनलोड स्पीड 16.27Mbps से 809.94Mbps तक मिली हैं। Ookla ने जून 2022 के बाद से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और वाराणसी सहित चार महानगरों में 5G डाउनलोड स्पीड दर्ज की है। आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में जानते हैं।

Airtel और Jio की 5G डाउनलोड स्पीड: Ookla

Ookla रिपोर्ट के मुताबिक, घनी आबादी वाले मुंबई में औसत डाउनलोड गति के मामले में एयरटेल जियो से बहुत पीछे रहा। एयरटेल की औसत डाउनलोड स्पीड 271.07Mbps रही, जबकि जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 515.38Mbps रही।

कोलकाता में इन दोनों टेलिकॉम कंपनियों की स्पीड में सबसे ज्यादा फर्क था। एयरटेल की औसत डाउनलोड स्पीड 33.83Mbps थी, जबकि जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 482.02Mbps थी। वाराणसी में, एयरटेल की औसत डाउनलोड स्पीड जियो से थोड़ी ऊपर रही। यहां जियो की 5G डाउनलोड स्पीड 485.22Mbps रही, जबकि एयरटेल ने 516.57Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड हासिल की।

Ookla के विश्लेषण से पता चला है कि Jio का 5G प्रदर्शन उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम बैंड पर निर्भर करता है। सी-बैंड (एन = 78) के परिणामस्वरूप 606.53Mbps और 875.26Mbps औसत डाउनलोड गति के बीच प्रदर्शन होता है। जबकि निचले – 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड (n = 28) इस्तेमाल करने वाले 5G नेटवर्क 100Mbps से कम औसत डाउनलोड गति देता है, जो 78.69Mbps और 95.13Mbps के बीच है।

जियो और एयरटेल का 5G रोलआउट प्लान

सुनील मित्तल द्वारा संचालित एयरटेल ने पहली बार 1 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, चेन्नई, नागपुर और बेंगलुरु समेत आठ शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च किया था। इन्होंने कहा है कि मार्च 2024 तक पूरे भारत में इसका विस्तार हो जाएगा।

दूसरी ओर Jio ने दशहरा के दिन, यानी 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी सहित चार शहरों में अपनी बीटा ‘True 5G’ सेवा शुरू की थी। कंपनी का नेटवर्क 5G स्टैंडअलोन (SA) आर्किटेक्चर पर आधारित है। Jio की योजना दिसंबर 2023 तक धीरे-धीरे पूरे देश में अपनी 5G सेवा का विस्तार करने की है।