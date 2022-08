5G Spectrum Auction End: 5G स्पैक्ट्रम की नीलामी पिछले 7 दिनों से चल रही थी। आज आखिरकार यह नीलामी खत्म हो गई है। इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बोली लगी। सरकार की लाखों करोड़ों रुपये की कमाई हुई और जियो ने एक बार फिर बाजी मारी। आइए हम आपको 5जी स्पैक्ट्रम नीलामी की पूरी डिटेल बताते हैं। Also Read - 5G Spectrum की नीलामी में तीसरा दिन हुआ खत्म, 1,49,623 करोड़ तक पहुंचा आंकड़ा

पिछले 7 दिनों से चल रही इस नीलामी में भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने एक बार फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत साबित की है। जियो ने इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बात की जानकारी दी है।

पिछले कई सालों से 5जी स्पैक्ट्रम की नीलामी का इंतजार किया जा रहा था, जो आज सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। इस नीलामी में टोटल 1,50,173 रुपये की बोली लगाई गई है। इसका मतलब है कि इस नीलामी से भारत सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपये मिले हैं। इस ऑक्शन में टोटल 72,098 MHz स्पैक्ट्रम ऑफर किया गया था, जिसमें 51,236 MHzकी बिक्री हो गई है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 5जी स्पैकट्रम के लिए रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 88,078 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। वहीं दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल लिमिटेड हैं, जिसने 43,084 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। वहीं तीसरे नंबर पर वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड रही है, जिसने 18,799 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।

The 5G Spectrum Auction has concluded successfully with a total bid amount of Rs 1,50,173 Crores. 72,098 MHz of spectrum was offered for auction, and out of that 51,236 MHz has been sold: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/IyzSX4YNgd

