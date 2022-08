केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) से 5G लॉन्च की तैयारी करने का अनुरोध किया। इन्होंने देश में 5G सर्विस के रोल आउट के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी कर दिया गया है और अब टेलिकॉम कंपनियों को 5G लॉन्च की तैयारी शुरू करनी है। Also Read - Jio Phone 5G जल्द होगा लॉन्च, जानें संभावित लॉन्च डेट, कीमत और Specs

वैष्णव ने पहले कहा था कि यूजर्स कुछ महानगरों में इस साल अक्टूबर की शुरुआत में 5G सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकार ने जुलाई में 72,098 MHz स्पेक्ट्रम की नीलामी की, जिसमें से 51,236 MHz, यानी 71 प्रतिशत स्पेक्ट्रम को 1.5 लाख करोड़ रुपये की बोली पर बेचा गया। Also Read - लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान- 5G के लिए नहीं करना होगा अब और इंतजार

5G update: Spectrum assignment letter issued. Requesting TSPs to prepare for 5G launch. Also Read - 5G in India: पीएम मोदी इस दिन लॉन्च करेंगे 5G सर्विस, आ गई डेट!

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 18, 2022