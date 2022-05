भारत सरकार देश में 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी की तरफ एक कदम और बढ़ा रही है। केन्द्रीय सूचना और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 5G की सफल टेस्टिंग की जानकारी दी है। ग्लोबली 5G सर्विस को रोल आउट हुए दो साल हो गए हैं, लेकिन अब तक भारत में सर्विस शुरू नहीं हो सकी है। Also Read - 5G टेक्नोलॉजी अगले 15 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में करेगी 35 लाख करोड़ रुपये का योगदान: पीयूष गोयल

टेलीकॉम कंपनियां अपने स्तर पर 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। इसके बाद साल के अंत तक सर्विस शुरू की जा सकती है।

केन्द्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल से 5G टेस्टिंग का एक वीडियो शेयर किया है। अपने ट्वीट में अश्विनी वैष्णव ने लिखा है, 'आत्मनिर्भर 5G'इसके बाद भारत के झंडे का इमोजी लगाया है। साथ ही ट्वीट के साथ शेयर किए गए वीडियो में केन्द्रीय मंत्री ने लिखा है, IIT मद्रास में 5G को सफलपूर्वक टेस्ट किया गया है। पूरा एंड टू एंड नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है।

Aatmanirbhar 5G 🇮🇳

Successfully tested 5G call at IIT Madras. Entire end to end network is designed and developed in India. pic.twitter.com/FGdzkD4LN0

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) May 19, 2022