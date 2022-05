आज के वक्त में हर छोटे-बड़े काम के लिए एक ऐप डेवलप कर दी जाती है। हम कभी कुछ कामों को आसान बनाने या फिर कभी किसी दूसरे की सलाह पर Google Play Store से कोई भी ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेते हैं। अपनी ऐसी ही गलतियों की वजह से हम में से हजारों लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसी कुछ ऐप्स का जिक्र किया गया है, जो आपके फोन में मौजूद होकर आपके फेसबुक और क्रिप्टोकरंसी डेटा को चुरा रहे हैं। Also Read - How to Delete Facebook Page: मोबाइल फोन और डेस्कटॉप दोनों से इस तरह डिलीट करें पेज

Trend Micro की लेटेस्ट रिपोर्ट में उन ऐप्स की जानकारी दी गई है, जो यूजर्स के फोन से फेसबुक डेटा व क्रिप्टोकंरसी जैसे सेंसटिव जानकारियों को चुरा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Google Play Store पर मौजूद 200 से ज्यादा ऐप्स में "Facestealer" नामक स्पाईवेयर पाया गया है। इसके अलावा, कुछ साइबर सिक्योरिटी कंपनियों से 40 से ज्यादा फैक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऐप्स को रंगे हाथों पकड़ा है, जो कि यूजर्स के फोन से उनके कमाए हुए क्रिप्टो करंसी को चुराते हैं।

अपने स्मार्टफोन से तुरंत डिलीट कर दें यह Android ऐप्स

1.Daily Fitness OL

2.Enjoy Photo Editor

3.Panorama Camera

4.Photo Gaming Puzzle

5.Swarm Photo

6.Business Meta Manager

7.Cryptomining Farm Your personal Coin

ऐसे डेटा चोरी करते थे ये ऐप्स

अगर आपके स्मार्टफोन में ऊपर बताई गई 7 ऐप्स में से कोई-सी भी ऐप इंस्टॉल है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। इन सातों ऐप्स में मैलवेयर पाया गया है, जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह ऐप यूजर्स को फेसबुक में लॉग-इन करने की इजाजत मांगते थे। यूजर के फेसबुक लॉग-इन करते ही URL में WebView (an embeddable browser) आ जाता था। कथित रूप से यह एक JavaScript कोड होता है, जो लोडेड पेज में आकर यूजर के क्रडेन्शल्ज चुरा लेता था।

रिपोर्ट की मानें, जैसे ही भनक लगी कि इन ऐप्स का असली मकसद लोगों का डेटा चोरी करना है, वैसे ही Google Play Store से इन्हें हटा दिया गया।