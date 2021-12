iPhone 13 Pro Max ऑर्डर करने के बाद अगर आपको सिर्फ दो Dairy Milk Oreo Chocalates मिले तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही इस वक्त यूके के एक शक्स Daniel Carroll को भी लग रहा है। डेनियल ने 2 दिसंबर को एप्पल की ऑफिसियल वेबसाइट से GBP 1,045 यानी करीब 1 लाख रुपये खर्चकर iPhone 13 Pro Max ऑर्डर किया था। Also Read - iPhone 13 सीरीज को खरीदने का अच्छा मौका, मिल रहा गजब का डिस्काउंट ऑफर

डेनियल को बहुत ज्यादा ऑर्डर स्टॉक होने की वजह से डिलीवरी के लिए सबसे पहली तारीख 17 दिसंबर की मिली थी, लेकिन उस दिन डिलीवरी नहीं हुई। फोन डिलीवर करने वाली पॉपुलर कंपनी DHL की तरफ से डेनियल को कुछ हैरान कर देने वाले अपडेट मिले।

Mirror UK की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी में इतनी देरी होने की वजह से डेनियल आखिरकार निराश होकर खुद ही अपने पार्सल को पिक करने चले गए। डीएचएल ने उन्हें कहा कि उनका ऑर्डर शनिवार को मिलेगा लेकिन डेनियल को उनका ऑर्डर रविवार तक भी नहीं मिल पाया। आखिरकार सोमवार को डेनियल को उनका पार्सल मिला।

डेनियल ने बताया कि पार्सल बॉक्स देखकर ही उन्हें लग रहा था कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई क्योंकि उसपर लगे हुए टेप काफी ढीले थे लेकिन चूकिं बॉक्स थोड़ा भारी लग रहा था इसलिए उन्होंने उसे खोला और दंग रह गए। इतनी दिनों तक लंबा इंतजार करने के बाद भी डेनियल को उस पार्सल में कुछ बदबूदार टोयलेट पेपर में दो डेयरी मिल्क ओरियो चॉकलेट्स लिपटे हुए मिले, जिसका वजन करीब 120g है। डेनियल ने एक ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है।

After a long weekend of a brand new iPhone 13 pro max being stuck in @DHLParcelUK network, failing any delivery attempt Friday -Sun.. finally picked up the parcel yesterday from DHL leeds to find the package tampered with and the new phone (Christmas present) replaced with this. pic.twitter.com/AmsLStbenA

— Daniel ✌ (@Daniel_James201) December 21, 2021