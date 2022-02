अब गूगल मैप पर आमिर खान दिखाएंगे रास्ता

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म Thugs of Hindostan के रिलीज होने में अभी कुछ ही समय बचा है। वहीं, फिल्म के प्रमोशन को एक अलग लेवल पर करने के लिए मूवी के निर्माताओं ने गूगल मैप्स के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद गूगल मैप्स पर आमिर खान सड़कों पर नेविगेट करते हुए दिखाई देंगे। Also Read - इस भारतीय रिसर्चर ने कर दिखाया ऐसा काम कि गूगल कर रहा जमकर तारीफ

फिल्म Thugs of Hindostan में आमिर खान के कैरेक्टर का नाम ‘फिरंगी’ है। यह फिल्म 8 नवंबर को पर्दे पर दस्तक देगी। Thugs of Hindostan की टीम ने गूगल मैप पर आमिर के कैरेक्टर को दिखाने के लिए हाथ मिलाया है। Also Read - Signal में आया WhatsApp जैसा फीचर, अब इस तरह पुरानी चैट खोए बिना बदल पाएंगे मोबाइल नंबर

अगर आप गूगल मैप को ओपन करेंगे तो एंड्रॉइड या आईओएस स्मार्टफोन यूजर आमिर खान (फिरंगी ) के साथ ड्राइव करने का ऑप्शन चुन सकेंगे। मजेदार बात यह है कि इस पूरे समय आमिर अपनी फिल्म वाले पालतू गधे की सवारी करते हुए आपको नेविगेट करते दिखाई देंगे।

यूजर को मजेदार अनुभव देने के लिए फिल्म से आमिर खान के कैरेक्टर ‘फिरंगी’ के डायलॉग जैसे “1-2-3 quick march” बोलते हुए सुनाई देंगे। Thugs of Hindostan में आमिर खान के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन भी हैं। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की जाएगी।