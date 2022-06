Acer Aspire 7 लैपटॉप भारत में लॉन्च हो गया है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने Intel के 11th gen CPUs के साथ भारतीय बाजार में Acer Aspire 3 लैपटॉप लॉन्च किया था। अब ब्रांड ने Intel के Alder Lake और AMD Ryzen 5000 series चिपसेट के साथ नया Acer Aspire 7 उतारा है। आइये, लैपटॉप की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। Also Read - Best Gaming Laptops under Rs 1 Lakh: AMD प्रोसेसर से लैस बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, जिनपर Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Acer Aspire 7 Gaming Laptop Specification

लैपटॉप के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें स्लिम बैजल के साथ 1920×1080 पिक्सल वाला 15.6 इंच का IPS Full HD पैनल दिया गया है। लैपटॉप के Intel वेरिएंट में Core i5-1240P प्रोसेसर मिल रहा है। वहीं, AMD मॉडल Ryzen 5-5500U CPU के साथ आया है। Also Read - Acer Nitro 5 2022 गेमिंग लैपटॉप 16GB RAM के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

दोनों ही वेरिएंट में NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU के साथ 4GB GDDR6 VRAM दी गई है। इसमें 8GB DDR4 मैमोरी मिल रही है। इसे 2 soDIMM मॉड्यूल की मदद से 32GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। Also Read - Acer Predator Helios 300 भारत में लॉन्च, 16GB RAM समेत मिल रहे कई धांसू स्पेसिफिकेशन

स्टोरेज के लिए लैपटॉप 512 GB PCIe Gen3 SSD से लैस है। इसके अलावा कूलिंग सॉल्यूशन के लिए लैपटॉप में Aspire 7 में ऐसा कीबोर्ड है जो बेहतर एयरफ्लो के लिए हवा को अंदर आने देता है।

इतना ही नहीं, लैपटॉप में 3 हीट पाइप दिए गए हैं, जिनमें से दो CPU के लिए और जबकि तीसरा GPU के लिए है। कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में Wi-Fi 6, 6E, 802.11a/b/g/n+ax wireless LAN, Bluetooth v5.2 दिए गए हैं।

इसमें 3 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स, 1 USB Type-C पोर्ट, 1 Thunderbolt-4 और USB 3.2 Gen 2 मिलते हैं। लैपटॉप में 50Wh बैटरी मिलती है। लैपटॉप में 3 पिन 135 W AC ऑडेप्टर दिया गया है।

इसके पैनल में ब्लू लाइट शील्ड और Acer ExaColor टेक्नोलॉजी दी गई है। इसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये बेहतर विजुअल्स देगा। लैपटॉप को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो गेमिंग, डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अच्छा डिवाइस चाहते हैं। इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए 720p वेबकैम मिल रहा है।

कितनी है कीमत?

Acer Aspire 7 को कंपनी ने भारतीय बाजार में 62,990 की शुरुआती कीमत में उतारा है। यह बिक्री के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Acer Online Store पर उपलब्ध है।