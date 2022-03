Acer Nitro 5 2022 गेमिंग लैपटॉप को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 12th-generation Intel Core i5 और Core i7 वेरिएंट मिलेंगे। इसके अलावा, यह Windows 11 Home पर काम करता है। इसमें 15.6 इंच full-HD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही लैपटॉप four-zone RGB कीबोर्ड के साथ आत है, जिसमें डेडिकेटिड NitroSense की मिलती है। बता दें, पिछले साल कंपनी ने 11th-generation Intel Core i5 के साथ इस लैपटॉप को लॉन्च किया था। Also Read - Best Gaming Laptop under ₹60,000: Flipkart पर इन 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप पर मिल रहा बड़ा Discount, सिर्फ1880 रुपये प्रति महीने में लाएं घर

Acer Nitro 5 2022 Gaming Laptop specifications

इस लैपटॉप में 15.6 इंच का full-HD डिस्प्ले 1,920×1,080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz और आस्पेक्ट रेशियो 16:9 है। जैसे कि हमने बताया Acer Nitro 5 2022 में दो वेरिएंट्स पेश किए गए हैं। एक वेरिएंट 12th-generation Intel Core i5-12500H प्रोसेसर से लैस है, तो दूसरा Intel Core i7-12700H प्रोसेसर के साथ आता है। इसके साथ 16GB DDR4 RAM मिलती है, जिसे 32GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। वहीं, 512GB की M.2 PCIe SSD स्टोरेज मिलती है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें Nvidia GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स भी मिलते हैं।

इसके अलावा, लैपटॉप में ऑडियो के लिए 2W के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI 2.1 और 4 Thunderbolt मिलते हैं। इसमें वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए इसमें Killer Ethernet E2600 और वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए Killer Wi-Fi 6 AX1650i दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ वी5.1 सपोर्ट भी मिलता है। वीडियो कॉलिंग के लिए यह गेमिंग लैपटॉप 720p HD वेबकैम के साथ आता है, जिसके साथ डुअल माइक्रोफोन और नॉइस रिडक्शन फीचर मिलता है।

लैपटॉप में Four-cell 57.5Whr बैटरी मिलती है। वहीं, इस लैपटॉप का वजन 2.5KG है और डायमेंशन 360.4×271.09×25.9/26.9mm।

Acer Nitro 5 2022 Gaming Laptop price in India

Acer Nitro 5 2022 गेमिंग लैपटॉप की कीमत भारत में 84,999 रुपये है। इस दाम में आपको लैपटॉप का Intel Core i5-12500H प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा, Core i7-12700H प्रोसेसर वाले वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये है। लैपटॉप की सेल Amazon, Acer India वेबसाइट व Acer एक्सल्यूसिव स्टोर्स और अन्य रिटेल स्टोर्स पर शुरू हो चुकी है।