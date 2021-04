Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Acer ने इंडियन मार्केट में नया Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है। यह लेटेस्ट 11th जेनरेशन Intel Core i5 चिपसेट के साथ आया है। इससे पहले कंपनी ने Nitro 5 का एक अन्य वेरिएंट पेश किया था, जो Nvidia RTX 3060 GPU और 10th जेनरेशन Intel Core चिपसेट के साथ आता है। नए Acer Nitro 5 में Nvidia GeForce GTX 1650 GPU दिया गया है। आइए इस गेमिंग लैपटॉप की कीमत और खूबियों के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Acer ने भारत में लॉन्च किया 32GB RAM वाला दमदार गेमिंग लैपटॉप, एक बार चार्ज करने पर चलेगा 10 घंटे

Acer Nitro 5 price in India

Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप की कीमत 69,990 रुपये है। इसे Acer एक्सक्लूसिव स्टोर्स और Amazon India से खरीदा जा सकेगा।

Acer Nitro 5 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Acer के नए Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप में लेटेस्ट 11th जेनरेशन Intel Core i5-11300H प्रोसेसर दिया गया है। यह एक क्वाड-कोर प्रोसेसर है, जो 4.4GHz तक की टर्बो क्लॉक स्पीड देता है। लैपटॉप में 8GB DDR4 RAM है, जिसे 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। स्टोरेज की बात करें, तो इस गेमिंग लैपटॉप में 512GB SSD दी गई है। इसमें 2TB तक HDD स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है। लैपटॉप में सेकंडरी SSD स्लॉट भी उपलब्ध है, जिससे स्टोरेज बढ़ा सकेंगे।

Acer ने इस लैपटॉप को खासतौर पर कैजुअल गेमर्स को ध्यान में रखकर बाजार में उतारा है। पिछले मॉडल की तरह इसमें भी प्लास्टिक हाउसिंग का इस्तेमाल किया गया है। लैपटॉप में 15.6 इंच IPS डिस्प्ले है, जो फुल HD रेजलूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है।

Acer Nitro 5 में 57.5WHr बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह 8 घंटे तक चलेगी। गेमिंग के दौरान लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए इसमें डुअल फैन और चार एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ Acer CoolBoost टेक्नोलॉजी दी गई है। इस लैपटॉप में 4-जोन RGB कीबोर्ड, 720p वेबकैम, Killer Wi-Fi 6 AX 1650i, Bluetooth 5.1 और Thunderbolt 4 पोर्ट जैसै फीचर्स मिलते हैं।