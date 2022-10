Adani Data Networks को फुल फ्लेज्ड टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। DoT की तरफ से लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी देश में अपनी टेलीकॉम सर्विस शुरू कर सकती है। जुलाई 2022 में आयोजित हुए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में Airtel, Jio और Vi के साथ-साथ Adani Data Networks ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि, कंपनी ने सबसे कम 5G स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लेने के समय से ही अडाणी ग्रुप के भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। Also Read - Adani Group की 5G सर्विस, 6 सर्किल्स से होगी शुरू!

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री के सूत्रों ने कंफर्म किया है कि Adani Data Networks को UL (AS) टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। अडाणी ग्रुप को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोमवार 10 अक्टूबर को फुल फ्लेज्ड टेलीकॉम सर्विस लाइसेंज जारी किया है। हालांकि, अडाणी ग्रुप की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

