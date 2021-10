Jio Down क्यो रहा ट्रेंड? DownDetector पर यूजर्स कर रहे शिकायत

फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के बाद अभी ट्विटर पर Jio Down ट्रेंड कर रहा है। फेसबुक की सेवाएं कई घंटे ठप्प रहने के बाद अब Jio को लेकर यूजर्स शिकायत कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार की रात व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम समेत फेसबुक की सेवाएं कई घंटे ठप्प रही। Down Detector पर बहुत से यूजर्स ने जियो की सर्विस डाउन होने की शिकायती की है। डाउनडिटेक्टर पर नजर डाले तो पाएंगे कि सुबह लगभग 9.30 बजे बड़ी संख्या में यूजर्स ने दिक्कत को रिपोर्ट करना शुरू किया और लगभग एक घंटे में ही आकंडा काफी ऊपर पहुंच गया। Also Read - Jio ने दिवाली से पहले ग्राहकों को दिया तोहफा, रिचार्ज करने पर मिलेगा कैशबैक

डाउनडिटेक्टर पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। हालांकि 11.10 बजे के बाद तेजी से मामले कम हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ यूजर्स को जियो की सेवाएं इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई है। इस संबंध में शिकायत करने वाले ज्यादा यूजर्स के कहा है कि उनके यहां जियो का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। डाउनडिटेक्टर के मैप के मुताबिक, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, इंदौर और रायपुर में यूजर्स को कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही है।

Jio यूजर्स कर रहे शिकायत

हालांकि, इस संबंध में अभी तक जियो ने कोई जानकारी नहीं दी है। जियो के ट्विटर हैंडल ने भी कनेक्टिविटी की शिकायत कर रहे यूजर्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इसके साथ ही ट्विटर पर भी #JioDown ट्रेंड कर रहा है। बहुत से यूजर्स फेसबुक आउटेज के साथ रिलायंस जियो को भी कोट कर रहे हैं। जियो कॉर्पोरेट के ट्विटर हैंडल द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, Jio Care के हैंडल द्वारा यूजर्स को रिस्पॉन्ड जरूर किया जा रहा है।

बता दें कि सोमवार को घंटों सेवाएं ठप्प रहने से फेसबुक को काफी नुकसान हुआ है। लगभग 7 घंटे सेवाएं बंद रहने के कारण कंपनी को लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। भारत समेत दुनियाभर में कई देशों में फेसबुक की सेवाएं ठप रहने के कारण कंपनी ने यूजर्स से माफी मांगी और एक ब्लॉग पोस्ट में इसका कारण भी बताया है। कंपनी ने बताया कि अब से WhatsApp, Facebook और Instagram का आसानी से पहले की तरह यूज कर सकते हैं।