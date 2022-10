Airtel 5G Plus सर्विस हुई लॉन्च, बिना पैसे खर्च किए 4G सिम पर मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट

Airtel ने आधिकारिक तौर पर आज यानी 6 अक्टूबर से 5G Plus सर्विस लॉन्च की है। एयरटेल यूजर्स को 4G सिम कार्ड पर ही बिना किसी एक्सट्रा रिचार्ज के 5G Plus सर्विस मिलेगी। देश के 8 शहरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूरू, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में एयरटेल यूजर्स इस नेक्स्ट जेनरेशन 5G सर्विस का आनंद ले सकेंगे। कंपनी ने कहा कि Airtel 5G Plus सर्विस को इन शहरों में फेज वाइज रोल आउट किया जा रहा है। जिन यूजर्स के पास 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन है उन्हें आज से 5G सर्विस मिलने लगेगी। Also Read - Airtel और Jio की 5G सर्विस शुरू, फोन में इस सेटिंग्स से मिलने लगेगी 1Gbps की इंटरनेट स्पीड

1 सेकेंड में डाउनलोड होगी HD मूवी

कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी 5G Plus सर्विस के बारे में टीज किया है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि Airtel 5G Plus सर्विस में यूजर्स को पुराने 4G प्लान पर ही 5G सर्विस मिलने लगेगी यानी यूजर्स को 5G सर्विस यूज करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। कंपनी का दावा है कि 5G Plus सर्विस में 4G के मुकाबले 20 से 30 गुना ज्यादा स्पीड में इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। यूजर्स किसी HD मूवी को महज एक सेकेंड में डाउनलोड कर सकेंगे।

Airtel अपने यूजर्स को NSA (Non Stand Alone) 5G सर्विस मुहैया कराएगा। यह टेक्नोलॉजी फिलहाल सबसे ज्यादा यूज होने वाली 5G टेक्नोलॉजी है, जिसमें 4G स्पेकट्रम बैंड पर ही 5G सर्विस मिल सकती है। एयरटेल देश की पहली कंपनी है, जिसने पिछले साल हैदराबाद में 5G को कमर्शियली टेस्ट किया था।

Airtel के अलावा Jio ने भी फिलहाल चार शहरों- दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और कोलकाता में 5G सर्विस की बीटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। जियो यूजर्स के लिए कंपनी ने Welcome Offer अनाउंस की है, जिसमें चुनिंदा यूजर्स को 1Gbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाएगा। Jio यूजर्स को भी अपने सिम कार्ड को बदलने की जरूरत नहीं होगी। पुराने 4G सिम कार्ड पर ही यूजर्स 5G सर्विस का आनंद ले सकेंगे।

इस तरह अपने फोन में इनेबल करें 5G

Jio और Airtel की 5G सर्विस में यूजर्स 1Gbps की स्पीड से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि, इस सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन होना चाहिए। साथ ही, आपका डिवाइस 5G के बैंड्स को सपोर्ट करते हों। Samsung, OnePlus, Realme, Xiaomi, Vivo, Poco, iQOO और Oppo के कई 5G फोन बाजार में उपलब्ध हैं। यूजर्स को अपने फोन में एक छोटी सी सेटिंग्स करनी होगी, जिसके बाद 5G नेटवर्क मिलने लगेगा। अपने Android स्मार्टफोन में 5G सर्विस इनेबल करने के लिए यहां पढें।