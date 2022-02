एयरटेल की सेवाएं हुई रिस्टोर, सर्विस डाउन होने पर कंपनी ने मांगी माफी

Airtel broadband और मोबाइल सर्विस आज यानी 11 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे डाउन हो गया। इसका प्रभाव देश के लगभग सभी टेलीकॉम सर्किल में पड़ा। जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर यूजर्स ने Wi-Fi ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क में आई दिक्कतों को लेकर कंपनी को टैग करके शिकायतें की। हालांकि, Airtel की सर्विस एक बार फिर से रिज्यूम हो गई है। कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करके यूजर्स से माफी मांगी है। Also Read - BSNL करेगा Jio, Airtel, VI की 'छुट्टी', लॉन्च किया 220GB डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग वाला प्लान

Airtel प्रवक्ता ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि “तकनीकी ग्लिच की वजह से हमारी इंटरनेट सर्विस सुबह में प्रभावित हुई, जिसे अब पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है। हम यूजर्स को हुई असुविधा के लिए माफी मांगते हैं।” Also Read - 84GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, Disney+ Hotstar वाले Airtel, Jio, Vi के धांसू प्रीपेड प्लान्स

नेटवर्क संबंधी दिक्कतों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट DownDetector के मुताबिक, Airtel सर्विस में आई दिक्कत के बाद हजारों यूजर ने शिकायत दर्ज की। ये शिकायतें सुबह 11 बजे के करीब दर्ज की गई। Also Read - Airtel ने लॉन्च किया Xstream Premium, 149 रुपये महीने में मिलेगा SonyLIV, ErosNow समेत 15 ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन

DownDetector के मुताबिक, 51 प्रतिशत यूजर्स ने “total blackout” रिपोर्ट किया है। वहीं, 33 प्रतिशत यूजर को मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने में दिक्कतें हुई। जबकि, 16 प्रतिशत यूजर ने नेटवर्क सिग्नल में आई दिक्कत रिपोर्ट की है। Airtel की सर्विस डाउन होते ही ट्विटर पर #AirtelDown ट्रेंड करने लगी। जिसके बाद कई यूजर ने कंपनी को टारगेट करते हुए मीम्स शेयर किए।

Flight Mode to me :- pic.twitter.com/fAVaovx5Js

Was #AirtelDown all over India?

Been trying to connect, with kids online classes also down.

Surprisingly the hotspot also didn’t work in my case. Anyone else experienced this?

— Amit Bhawani (@amitbhawani) February 11, 2022