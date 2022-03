भारत में आने वाले समय में 5G फोन्स की किल्लत हो सकती है। Airtel, Jio और Vi (Vodafone-Idea) जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा दावा किया है। इसकी वजह 1 जनवरी 2023 से लागू होने वाले नए नियम को बताया गया है। दरअसल, अगले साल जनवरी से देश में किसी भी 5G स्मार्टफोन को बाजार में आने से पहले लोकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा। इसी नए नियम को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने 5G फोन्स की किल्लत होने की बात कही है। Also Read - 5G फोन्स की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार 4G स्मार्टफोन्स को छोड़ा पीछे

ET की खबर के मुताबिक, Department of Telecommunications (DoT) की टेक्निकल विंग Telecom Engineering Centre (TEC) ने अपनी एक इंटरनल मीटिंग में फैसला किया है कि 5G मोबाइल फोन्स को Mandatory Testing & Certification of Telecom Equipment (MTCTE) कंट्रोल के फेज 5 के तहत लाया जाएगा। यह फेज अगले साल जनवरी से शुरू होगा।

इसी को लेकर Airtel, Jio और Vodafone-Idea (Vi) ने DoT से कहा है कि 5G फोन्स को MTCTE फेज 5 के तहत लाने से मार्केट में 5G फोन्स की किल्लत हो सकती है। इससे भारतीय कस्टमर्स लेटेस्ट 5G फोन्स को नहीं खरीद पाएंगे और देश में डेटा की खपत भी कमी हो जाएगी।

टेलीकॉम कंपनियों को क्यों परेशानी?

मार्केट में 5G फोन्स की कमी टेलीकॉम कंपनियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इन सभी कंपनियों का फोकस लंबे समय से 5G टेक्नोलॉजी पर है। ये कंपनियां आने वाले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में करोड़ों रुपये इंवेस्ट करने की तैयारी कर रही हैं। यह नीलामी इसी साल मई-जून में हो सकती है। इसके बाद Airtel, Jio और Vodafone-Idea देश में 5G नेटवर्क रोल-आउट कर सकते हैं।

ET के मुताबिक, Cellular Operators Association of India (COAI) ने टेलीकॉम सेक्रेटरी K Rajaraman को भेजे हुए लेटर में इस नए नियम को लागू न करने की दरख्वास्त की है। COAI में Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone-Idea जैसी टेलीकॉम कंपनियां हैं। साथ ही Apple, Google जैसी ग्लोबल टेक कंपनियां और Nokia, Ericsson और Huawei जैसे OEM भी इसमें शामिल हैं।