Jio की तरह अब Airtel भी लाया 'Smart Missed Call' फीचर, ऐसे करेगा काम...

Airtel ने अपने यूजर्स के लिए नया 'Smart Missed Call' फीचर लॉन्च कर दिया है, जो कि यूजर्स द्वारा यकीनन पसंद किया जाएगा। बता दें, Bharti Airtel से पहले Reliance Jio के यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं। यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों के लिए इस फीचर को पेश कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है यह 'Smart Missed Call' फीचर और कैसे करें इसे इस्तेमाल।

नंबर बंद होने पर मिलेगी मिस्ड कॉल की जानकारी

जैसे कि नाम से समझ आ जाता है कि Airtel का नया Smart Missed Call फीचर यूजर्स को मिस्ड कॉल की जानकारी देगा। हालांकि, यह फीचर समान्य मिल्ड कॉल नहीं बल्कि आपकी सिम ऑउट-ऑफ-नेटवर्क होने के बाद आई मिस्ड कॉल की जानकारी देगा। साधारण शब्दों में कहें तो… कई बार फोन स्विच ऑफ या फिर नेटवर्क न आने की वजह से नबर बंद हो जाता है, ऐसे में जो लोग आपको फोन लगाते हैं उन्हें आपका नंबर बंद मिलता है। फोन नंबर बंद होने के दौरान आपको किन-किन लोगों ने फोन लगाया यह जानकारी अब आपको Smart Missed Call फीचर के जरिए प्राप्त होगी।

Reliance Jio कंपनी मैसेज के जरिए देती है मिस्ड कॉल की जानकारी

अब-तक यह सुविधा Reliance Jio कंपनी अपने ग्राहकों को देती थी। जब भी आपका नंबर बंद या फिर आउट-ऑफ-नेटवर्क जाता है, तो कंपनी उस दौरान आई कॉल्स की जानकारी आपको SMS के जरिए देती है। हालांकि, Airtel पर इस तरह की कोई सुविधा अब-तक उपलब्ध नहीं थी।

Airtel Thanks app में मिलेगा Missed Call Alerts सेक्शन

अब Bharti Airtel कंपनी ने भी अपने ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए इस फीचर को पेश कर दिया है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्ड कॉल की जानकारी एयरटेल कंपनी जियो की तरह मैसेज भेजकर नहीं देने वाली है। इसके लिए आपको Airtel Thanks app पर जाना होगा, जहां मिस्ड कॉल की जानकारी के लिए Missed Call Alerts सेक्शन दिया गया है। यह फीचर पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ऐसे में अगर आप कभी बिना नेटवर्क वाली जगह पर हों, तो एक बार ऐप में जाकर देख लें कि कोई जरूरी कॉल तो आपने मिस नहीं कर दी।