एयरटेल ने पेश किया 49 रुपए का नया प्लान, मिलेगा 1जीबी डाटा

एयरटेल ने रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। कंपनी के इस नए प्लान की कीमत 49 रुपए है। एयरटेल के 49 रुपए के इस प्लान में यूजर्स को 1जीबी डाटा 3जी/ 4जी स्पीड पर मिलेगा। साथ ही इस प्लान की वैधता 1 दिन की है। इसके साथ ही एयरटेल के पास और दो प्लान है, जिसमें यूजर्स को 1जीबी डाटा ऑफर किया जा रहा है। एयरटेल के 146 रुपए वाले प्लान की वैधता 7 दिन की है। जबकि, 98 रुपए वाले प्लान की वैधता 28 दिनों की है।

49 रुपए के रिचार्ज प्लान के लिए एयरटेल प्रीपेड यूजर्स को My Airtel एप ओपन करना होगा और 'View Best Offer' पर क्लिक करना होगा, जो कि डाटा सेक्शन में उपलब्ध है। वहीं, आपको 99 रुपए की रिचार्ज पर 2जीबी डाटा 3जी/ 4जी की स्पीड पर दिया जाएगा। यह प्लान 5 दिनों की वैधता के साथ उपलब्ध है।

हालांकि, एयरटेल का 49 रुपए वाला यह प्लान भारत में सेलेक्टेड मोबाइल नंबर और सेलेक्टेड सर्किल पर ही उपलब्ध है। वहीं, एयरटेल का 49 रुपए वाला यह प्लान रिलायंस जियो के 52 रुपए वाले प्लान को टक्कर देता है। रिलायंस जियो के 52 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को 1.05जीबी डाटा के साथ फ्री वॉयस कॉल, फ्री मैसेज दिया जा रहा है। यह प्लान 7 दिनों की वैधता के साथ उपलब्ध है।

हाल ही में भारती एयरटेल ने जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में अपनी 4जी सेवाएं लॉन्च की। कंपनी ने जारी बयान में बताया, “कारगिल, लेह, द्रास सहित 130 शहरों व गांवों के उपभोक्ता अब 4जी सेवा से जुड़ जाएंगे।” इस परियोजना के अंतर्गत, एयरटेल की राष्ट्रव्यापी 4जी परियोजना अब उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में तवांग से पश्चिम के कच्छ तक फैल चुकी है।