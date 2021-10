Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro और GTS 3 स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च कर दिए गए हैं। इन स्मार्टवॉच को ग्लोबल मार्केट में इस महीने की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया गया था। बता दें कि Amazfit GTR 3 और GTS 3 को Amazfit GTR 2 के सक्सेसर के तौर पर लाया गया है। इसे पिछले साल भारत में लॉन्च किया गया था। Also Read - Father's Day Best Gifts Under 5000: फादर्स डे पर गिफ्ट करें ये 5 गैजेट्स, पिता को आएंगे बड़े काम

वहीं, नया Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी, अधिक इंटरनल स्टोरेज और इन-बिल्ट स्पीकर के साथ-साथ बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। आइये, इन सभी स्मार्टवॉच के फीचर्स और कीमत जानते हैं।

Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro and GTS 3 Price in India

अमेजफिट GTS 3 की कीमत 13999 रुपये और GTR 3 Pro की कीमत 18,999 रुपये है। GTR 3 को 13,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। GTS 3 और GT3 Pro को Amazfit की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon India से खरीदा जा सकता है। वहीं, Amazfit GTR 3 आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। पहली सेल के दौरान इन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर 22 अक्टूबर तक के लिए है।

Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro and GTS 3 Specification

Amazfit GTR 3 में 1.39 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह 1000nits पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 66 प्रतिशत और वजन 32 ग्राम है। बैटरी की बात करें कंपनी का दावा है कि इसमें दी गई 450mAh बैटरी कम से कम 21 दिन तक चलेगी। इसमें बिल्ट-इन GPS, BioTracker 3.0 PPG बॉयोमीट्रिक सेंसर और स्लीप ट्रैकिंग फीचर दिया गया है। यह 150 सपोर्ट मोड्स मिलते हैं।

वहीं, Amazfit GTS 3 में 1.75 इंच का रेगुलर डिस्प्ले मिलता है। यह 1000nits पीक ब्राइटनेस और 341ppi पिक्सल डेंसिटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ 100 से अधिक वॉच फेस दिए गए हैं। GTS 3 में 250mah की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 12 दिन तक चल सकती है।

अब नई Amazfit GTR 3 Pro की बात करते हैं। यह GTR सीरीज का पहला प्रो मॉडल है। इसमें 1.45 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70.6% है। यह 150 से अधिक वॉच फेस के साथ आता है। इसमें इन बिल्ट स्पीकर, 2.3GB मैमोरी दी गई है। इन तीनों स्मार्टवॉच में कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं। ये सेडेंटरी रिमाइंडर, ड्रिंक वॉटर रिमाइंडर, कैलेंडर इवेंट, टू-डू लिस्ट, मौसम पूर्वानुमान, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल और बहुत कुछ ऑफर करते हैं। तीनों वॉच Zepp OS पर रन करते हैं।