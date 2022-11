Amazfit ने हाल ही में भारतीय मार्केट में Amazfit Band 7 को लॉन्च किया था। वहीं, अब कंपनी जल्द ही Amazfit Pop 2 स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह भी कंपनी की किफायती स्मार्टवॉच होने वाली है। हालांकि, इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खूबी इसके साथ आने वाली ब्लूटूथ कॉलिंग होगी। जी हां, कंपनी ने लॉन्च से पहले इस वॉच को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है, जहां यह Coming Soon टैग के साथ लिस्ट है। साइट के जरिए वॉच के कई स्पेसिफिकेशन की जानकारी साफ हो चुकी है। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - 108MP कैमरा, 5160mAh बैटरी और 128GB स्टोरेज वाले Xiaomi 11i 5G को बेहद कम कीमत पर में खरीदने का मौका, मिल रहा है तगड़ा Discount

Amazfit Pop 2 स्मार्टवॉच को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट कंपनी की वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है। इस साइट के जरिए वॉच के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारियां भी रिवील कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं यह वॉच की लिस्टिंग Flipkart पर भी लाइव हो गई है, जिससे मालूम चलता है कि इस वॉच की सेल 22 नवंबर से शुरू की जाएगी। Also Read - Mobile Phones Bonanza on Flipkart: 15 हजार से कम में खरीदें ये टॉप 5 स्मार्टफोन, 108MP कैमरा और 6000mAh बैटरी से हैं लैस

Up for SMOL talk? OR long gossips to catch-up on? Your wrist says yes ⌚😜

Life of convenience awaits you! Stay tuned for our new launch on @Flipkart and our website ✊#AmazfitPop2 #Amazfitindia #NewLaunch #SmartIndiaKiSmartwatch #ComingSoon pic.twitter.com/aCHLS0zSpo

— Amazfit India (@AmazfitIN) November 13, 2022