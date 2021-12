अमेरिका में Amazon Alexa का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां वॉइस असिस्टेंट Alexa ने एक 10 साल की बच्ची को ऐसा चैलेंज दिया, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। इस चैलेंज में बच्ची को एक लाइव इलेक्ट्रिक पल्ग को सिक्के से छुना था। लड़की की मां ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दी है। 26 दिसंबर को अमेरिकी नागरिक Kristin Livdahl ने बच्ची के सवाल ‘मुझे एक चैलेंज दो’ पर Echo स्मार्ट स्पीकर के जवाब का एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है। Also Read - 5020mAh बैटरी, Android 11 और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Redmi Note 10 Pro पर धांसू ऑफर, Amazon से सिर्फ ₹847 की EMI पर लाएं घर

Alexa ने दिया खतरनाक चैलेंज

इस सवाल के जवाब में Alexa ने जवाब दिया, 'चैलेंज बेहद आसान है। एक फोन चार्जर को प्लग में आधा लगाना होगा और फिर सिक्के से बाहर निकली दोनों पिन को छूना होगा।' क्रिस्टीन की मानें तो बच्ची YouTube पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ फिजिकल चैलेंज कर रही थी। बच्ची बाद में एक और चैलेंज करना चाहती थी, जिसके बाद Alexa ने उसे यह जानलेवा चैलेंज दिया।

रिपोर्ट्स की मानें तो एलेक्सा चैलेंज को Our Community Now नाम के एक ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशन से सोर्स करती है। हालांकि, इस मामले में पब्लिकेशन ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। Penny चैलेंज नया नहीं है। यह जानलेवा चैलेंज एक साल पहले TikTok समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ट्रेंड में था। यह चैलेंज बेहद खतरनाक है, क्योंकि सिक्के मेटल के बने होते हैं और मेटल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ऐसे में सॉकेट में इन्हें डालने से बिजली का झटका लगा सकता है या घर में आग लग सकती है।

क्या है Penny Challenge?

Penny Challenge में मोबाइल चार्जर को प्लग में आधा लगाना होता है, जिससे उसकी दोनों पिन आधी बाहर निकली होती है। इसके बाद चैलेंज पूरा करने के लिए दोनों पिन के बीच में एक सिक्का लगाकर टच करना होता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फायर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर Michael Clusker ने बताया कि इस तरह के हादसे में किसी की उंगली या हाथ तक जल सकता है। हालांकि, अमेजन के स्पोकपर्सन ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही उसे तुरंत फिक्स कर लिया गया है।