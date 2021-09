Amazon Billie Eilish Limited-Edition Echo Studio हुआ लॉन्च, जानें क्या है खास

Amazon ने Billie Eilish Limited-Edition Echo Studio लॉन्च कर दिया है। इको स्टूडियो का लिमिटेड एडिशन स्पीकर वेरिएंट लॉन्च करने के लिए कंपनी ने सिंगर और ग्लोबल पॉप आइकन बिली ईलिश के साथ पाटनर्शिप की है। इस इको स्पीकर में सिंगर के नए एल्बम Happier Than Ever का कवर आर्ट दिया गया है। यानी स्पीकर पर सिंगर की लेटेस्ट एल्बम का पोस्टर बना हुआ है। Also Read - 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी और 48MP + 8MP + 5MP + 5MP कैमरा वाले Samsung Galaxy M42 5G पर डिस्काउंट, मिल रहा ₹14200 का Exchange Offer

डिवाइस पर बने कवर आर्ट में ऊपर Billie की तस्वीर दिख रही है। वहीं, बैकग्राउंड में सॉफ्ट फैब्रिक लगा हुआ है। ग्राहक इस डिवाइस से बिली ईलिश की लेटेस्ट एल्बम को अमेजन म्यूजिक के जरिए स्थानिक ऑडियो (Spatial Studio) में सुन सकेंगे। जानकारी के अनुसार, यह फीचर मल्टीडायरेक्शनल ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए म्यूजिक में स्पेस, क्लैरिटी और डेप्थ जोड़ता है।

Amazon Billie Eilish Limited Edition Echo Studio Price

कंपनी का यह नया डिवाइस अमेरिका में अभी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत $229.99 (लगभग 16,957 रुपये) है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से बुक किया जा सकता है। इसकी शिपिंग अगले महीने यानी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ग्राहकों को Amazon Music का 6 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।

इस डिवाइस की लॉन्चिंग पर बात करते हुए Billie Eilish ने कहा कि limited-edition Echo Studio प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने फैन्स को Amazon Music Unlimited पर उपलब्ध उनकी लेटेस्ट एल्बम Happier Than Ever को Spatial Audio में सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हैं।

Amazon Billie Eilish Limited Edition Echo Studio Specs

बता दें कि इको स्टूडियो ऑटोमैटिक आपके कमरे के एकाउस्टिक्स (Acoustics) को निर्धारित करता है और ऑप्टिमल साउंड देने के लिए ऑडियो प्लेबैक को फाइन-ट्यून्स करता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.25 इंच का वूफर और 330W का पीक पावर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्पीकर में 1 इंच के ट्वीटर, 2 इंच के मिडरेज स्पीकर, एक 24-बिट DAC और उच्च-रेजलूशन लूसेस म्यूजिक प्लेबैक के लिए 100 kHz का बैंडविड्थ के साथ एक पावर एम्पलीफायर लगाया गया है।

यूजर Amazon के वॉइस असिस्टेंट का भी एक्सेस मिलेगा। यह डिवाइस म्यूजिक प्लेबैक को कंट्रोल करने, मौसम की जांच करने, टाइमर और रिमाइंडर सेट करने और इको स्टूडियो के बिल्ट-इन Zigbee स्मार्ट होम हब के कम्पेटेबल डिवाइस को भी कंट्रोल कर पाएगा।